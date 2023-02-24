Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,05 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подорожал на 5 копеек – до 39,55 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне остался на уровне предыдущего дня - 41,70 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,05 грн/долл., евро – 40,70 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,49 грн.

Война в Украине и ситуация с курсом

До полномасштабного вторжения России в Украину действовал плавающий курс гривни. Из-за войны официальный курс гривни 24 февраля 2022 года был зафиксирован на уровне 29,25 грн/долл.

С 21 мая 2022 года Нацбанк отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

21 июля Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Директор департамента казначейства COMINBANK Герман Марченко прогнозровал, что в течение 20-26 февраля наличный курс доллара будет находиться в промежутке 39,5 - 41 грн/долл

Экономист Олег Гетман прогнозирует, что весной 2023 года курс доллара в Украине может продолжить падать, гривня будет укрепляться.

Аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что в феврале банки будут выставлять свои котировки в пределах коридора от 39,70 до 41,10 гривень, а по евро - от 42,20 до 44,25 гривень.

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