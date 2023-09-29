Наше государство активно привлекает средства для покрытия дефицита государственного бюджета.

В сентябре 2023 года государственный бюджет Украины получил около 3 миллиардов долларов в виде грантов и льготных кредитов.

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов, грантовые средства, предоставляемые на безвозвратных условиях, составили более 40% из общего объема помощи.

"Среди доноров в сентябре 2023 года: Европейский Союз – 1,6 млрд долларов США (льготное финансирование); Соединенные Штаты Америки – 1,25 млрд долларов США (грант); Всемирный банк под гарантию Великобритании – 100 млн долларов США (льготное финансирование)", - говорится в сообщении.

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Средства от Евросоюза являются уже восьмым траншем в рамках масштабной макрофинансовой помощи на текущий год. Общий объем финансирования по этой программе достигает 18 миллиардов евро, из которых Украина получила уже 13,5 миллиардов. Эта макрофинансовая помощь предоставляется на льготных условиях, ведь срок погашения кредита составляет 35 лет, а проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсировать страны ЕС.

Грант от США и льготный кредит под гарантию Великобритании являются частями пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "PEACE in Ukraine". Срок погашения кредита под гарантию Великобритании составляет 19 лет с пятилетним льготным периодом. В этом году Украина получила уже 9,8 миллиарда долларов грантов от США и 600 миллионов долларов от Всемирного банка под гарантию Великобритании.

"Привлеченная международная помощь направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в частности, на обеспечение социальной защиты населения, оплаты труда работников секторов образования и здравоохранения, гуманитарные нужды", - отметили в Минфине.

Всего с начала года Украина получила на финансирование дефицита государственного бюджета более 32,6 миллиардов долларов внешнего финансирования.

Дыра в бюджете

Прогнозируемый дефицит государственного бюджета Украины в этом году Кабинет Министров оценивает примерно в 42 миллиарда долларов. Эти средства необходимы для "социальных" расходов государства (выплата пенсий, зарплаты "бюджетникам" и так далее), ведь собственные доходы в виде налогов и других платежей Украина направляет на сектор безопасности и обороны. Основными "донорами" покрытия дефицита являются гранты от США, "макрофин" от ЕС и кредиты по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

В проекте госбюджета на 2024 год правительство также предусмотрело дефицит в размере 42 миллиардов долларов. Источники покрытия его те же.

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