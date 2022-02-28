Министр цифровой трансформации призвал граждан Украины не прекращать помогать армии.

Украинцы перечислили на нужды армии 1,5 млрд грн, полученных по программе "єПідтримка".

Об этом в Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Украинцы, вы уже отправили армии 1,5 миллиарда гривен из "єПідтримки". Не останавливаемся", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля правительство предоставило возможность украинцам, которые получили средства по программе "єПідтримка", направлять их на нужды армии.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.

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