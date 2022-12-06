Евросоюз может ввести запрет на инвестиции в российскую горнодобывающую промышленность.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Еврокомиссия может в рамках девятого пакета ограничений ввести санкции против горнодобывающей промышленности страны-агрессора.

Как сообщает The Financial Times, Евросоюз может ввести запрет на инвестиции в российскую горнодобывающую промышленность.

Как говорится в материале, для нескольких типов сырья могут быть сделаны исключения, однако, какие именно, пока не ясно.

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Кроме того, ЕС также может установить запрет на транзакции с тремя российскими банками и ввести экспортный контроль за технологиями, которые агрессор может использовать для военного производства. Под персональные ограничения могут попасть около 180 физических лиц.

Нефтяные санкции против России:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

Комментируя решение об ограничении цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении отметил, что это слабая позиция.

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