Решение принято из-за несоответствия авиакомпаний РФ международным стандартам безопасности.

Европейская комиссия добавила 21 российскую авиакомпанию в "черный список" из-за их несоответствия международным стандартам безопасности.

Об этом сообщает официальный сайт Еврокомиссии.

"Комиссия обновила перечень авиационной безопасности ЕС, который является перечнем авиакомпаний, подпадающих под запрет или эксплуатационные ограничения в пределах Европейского Союза, поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности. После обновления 21 авиакомпания, сертифицированная в России, теперь включена в список безопасности полетов ЕС", - говорится в сообщении.

По словам комиссара по вопросам транспорта Адина Валеана, федеральное агентство воздушного транспорта России нарушило Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция) и создало непосредственную угрозу безопасности эксплуатировать сотни иностранных самолетов без действительного сертификата летной годности.

Отмечается, что это решение не является очередной санкцией против России, оно было принято исключительно по техническим соображениям и соображениям безопасности.

Как сообщал УНИАН, индийская авиакомпания Air India вслед за рядом азиатских национальных авиаперевозчиков, таких как национальная авиакомпания Шри-Ланки SriLankan Airlines, южнокорейская Korean Air и вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines, сообщили о прекращение полетов в РФ из-за ее военной агрессии в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: