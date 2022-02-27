Выделенная сумма дает возможность гуманитарным организациям поддерживать граждан Украины.

США предоставляют почти 54 миллиона долларов дополнительной гуманитарной помощи народу Украины.

Об этом написал госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

"Эта помощь дает возможность гуманитарным организациям поддерживать граждан Украины, которые уже нуждаются в помощи, и тех, кто недавно пострадал от неспровоцированного и неоправданного нападения России", - говорится в сообщении.

Война против Украины:

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.