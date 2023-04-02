Правительство США и Конгресс обсуждают законопроект о повышении пошлин на китайские товары.

США призывают G7 объединиться, чтобы предотвратить экономическую агрессию Китая.

Как сообщает Nikkei, Соединенные Штаты подталкивают Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию и Японию к применению совместных мер против Китая в случае экономического давления КНР.

Как говорится в материале, Вашингтон рассматривает коллективные меры как наиболее эффективные, поскольку многие страны экономически зависят от Китая.

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Американское правительство считает, что Пекин может приостановить "экономическое принуждение" в случае объединения стран Запада. Вашингтон уже попросил о включении этого вопроса в повестку встреч G7 в 2023 году.

Также сообщается, что правительство США и Конгресс обсуждают законопроект о повышении пошлин на китайские товары.

Ситуация с Китаем

В конце февраля двухпартийная группа законодателей США представила законопроект, в рамках которого американский президент наделяется определенными полномочиями для поддержки союзников и партнеров, подверженных давлению со стороны Китая или других стран. В том числе он может попросить об изменении пошлин в пользу попавшей под давление страны.

По состоянию на 2 апреля 2023 года обе партии власти США сплотились для того, чтобы справиться с внешней угрозой.

Как заявил политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский: "Антикитайская партия увидела, что Путин собственно вассал Китая и полностью предоставляет свои экономические ресурсы в распоряжение Китая, что Соединенным Штатам противостоит единый блок Китая и мелкого такого китайского вассала. Это сплотило весь американский политикум, который занял совершенно новую единую позицию".

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