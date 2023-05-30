В последнее время как в мировых, так и украинских средствах массовой информации горячо обсуждается вероятность дефолта крупнейшей экономики мира - Соединенных Штатов Америки в ближайшие несколько дней. Только зарубежные медиа больше уделяют внимание тому, как это повлияет на мировую экономику и стабильность финансовой системы в целом, а в наших – внимание обращается на то, не повлияют ли американские внутренние проблемы на финансовую поддержку Украины.

С начала полномасштабного вторжения России на нашу землю Соединенные Штаты, по данным Пентагона, предоставили Украине более 37 миллиардов долларов военной помощи. Если учесть еще более 15 млрд долларов прямой бюджетной поддержки, то в целом помощь США нашей стране уже превысила 50 млрд долларов. Важной для нас является также роль Америки как координатора проукраинской коалиции демократического мира. Поэтому мы чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы эта поддержка продолжалась и никакие неурядицы ей не мешали. С чего, собственно, вообще возникла проблема возможного дефолта страны с наиболее мощной экономикой мира?

Дело в том, что в 1917 году в американской конституции было прописано ограничение на возможность осуществления правительственных заимствований. Был установлен так называемый "потолок", выше которого нельзя было увеличивать государственный долг. Это было сделано для того, чтобы правительственные чиновники очень внимательно относились к использованию государственных средств и не тратили их на различные политические прихоти, увеличивая долги и разгоняя инфляцию.

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Вопрос увеличения "потолка" госдолга превратился в поле битвы между демократами и республиканцами

На самом деле с тех пор этот "потолок" пересматривали сотню раз. Но последнее десятилетие, учитывая двухпартийную систему в США, этот вопрос превратился в поле битвы между демократами и республиканцами. Во время этих политических баталий каждая партия старается получить как можно больше выгоды для себя и повлиять на предстоящие выборы.

Последний раз "потолок" установили в 2021 году на уровне 31,4 трлн долларов. И в январе 2023 года долг США достиг этого максимума. С тех пор Минфин США, учитывая контроль оппонентов из Республиканской партии за Палатой представителей, должен был ограничивать правительственные расходы и находить способы, как не увеличивать долг. В частности, снизил расходы на некоторые важные для администрации демократа Джо Байдена инвестиционные проекты и перераспределил средства на другие нужды, включая уплату долга.

Но по состоянию на конец мая кредитный лимит США почти иссяк, поэтому без дальнейших заимствований уже через несколько дней у правительства могли просто закончиться деньги. А это значит, что администрация в Вашингтоне останется без возможностей финансирования внутренних государственных расходов.

К каким последствиям это может привести? В 2011 году, пока демократы и республиканцы спорили, нервозные биржевые рынки подверглись сильному удару - стоимость крупнейших компаний США упала почти на 20 процентов.

Однако хоть обе американские партии часто спорят, но ни одна из них не хочет допустить настоящего дефолта своей страны. Они понимают, что это будет иметь очень плохие последствия для американской и мировой экономики. Поэтому, вероятнее всего, в этот раз также в последний момент политики договорятся между собой и увеличат долговой потолок. Во всяком случае, об этом предварительно договорились в эти выходные президент Байден и руководители республиканцев в Конгрессе. Эту договоренность должны еще утвердить обе палаты Конгресса, на что уйдет не менее трех дней. Компромисс также потребует от политиков дальнейших многомесячных переговоров.

Обе партии США поддерживают нашу страну в борьбе с российскими агрессорами

Это хорошая новость: решение по "потолку" госдолга стабилизирует экономическую ситуацию, успокоит нервных и, надеемся, позволит продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Стоит сказать, что несмотря на внутриполитические дискуссии по экономическим вопросам, обе партии США поддерживают нашу страну в борьбе с российскими агрессорами. Здесь принципиальных разногласий у американских политиков нет. Для подтверждения этого факта достаточно лишь вспомнить недавнее совместное обращение республиканцев и демократов в Конгрессе к президенту Байдену, в котором просят как можно быстрее предоставить Украине столь необходимые нам истребители F-16.

К тому же, по словам министра финансов США Дженет Йеллен, средств, которые предоставляют США, Евросоюз и другие международные доноры, достаточно для того, чтобы обеспечить потребности нашего государства как минимум до конца 2023 года.

При этом американские чиновники и многие ключевые политики подчеркивают, что если война будет продолжаться дальше, Соединенные Штаты будут сотрудничать с партнерами, чтобы предоставить все то, в чем нуждается Украина. Другими словами, от международных партеров продолжаем получать четкие сигналы, что несмотря на любые вызовы, Украину будут продолжать поддерживать столько, сколько потребуется.

Богдан Слуцкий