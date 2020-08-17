Китай и Россия сократили расчеты в долларах в два раза - СМИ

Россия и Китай пытаются снизить свою зависимость от американской финансовой системы.

Россия и Китай пытаются снизить свою зависимость от долларовой системы расчетов и все реже проводят расчеты в американской валюте.

Об этом сообщает Financial Times.

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Согласно последним данным Центрального банка России и Федеральной таможенной службы, в первом квартале 2020 года доля расчетов в долларах в торговле между Россией и Китаем впервые в истории упала ниже 50% - до 46%.

Доля расчетов в евро растет

В то же время доля расчетов в евро достигла исторического максимума — 30%, а доля расчетов в национальных валютах России и Китая выросла до 24%.

По информации издания, Россия и Китай резко сократили использование доллара в двусторонней торговле за последние несколько лет.

Последствия торговой войны между США и Китаем

В 2015 году примерно 90% транзакций проводились в долларах. Однако после начала торговой войны между США и Китаем и в связи с обоюдным стремлением Москвы и Пекина отказаться от доллара этот показатель в 2019 году снизился до 51%.

Хронология событий

1 июля 2020 года вступил в силу закон о национальной безопасности Гонконга. Благодаря этому документу китайские власти могут в обход местного правительства преследовать подозреваемых и наказывать за действия, которые в Пекине расценивают как угрожающие национальной безопасности и подрывающие государственную власть в Гонконге. Нарушители закона могут получить пожизненный срок.

14 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о подписании закона о новых санкциях в адрес Китая в связи с его действиями в отношении Гонконга. Также был подписан исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций Вашингтона для этого специального административного района КНР.

20 июля 2020 года Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в несправедливых торговых практиках, нарушениях прав человека и попытках внедрить китайских агентов влияния в американское общество.

22 июля США предписали Пекину закрыть генконсульство КНР в техасском Хьюстоне в целях защиты американской интеллектуальной собственности и личной информации американце. Пекин обвинил Вашингтон в "беспрецедентной эскалации" ситуации и пригрозил ответными мерами.

13 августа 2020 года Китай заявил о том, что США могут перекрыть ему доступ к долларовой системе расчетов.

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Автор: Елена Коваленко