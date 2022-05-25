Средняя зарплата по всем актуальным вакансиям в мае в столице составляет 29 200 грн.

В Киеве средняя зарплата в мае составляет 29,2 тыс. грн.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе по результатам исследования экспертно-кадрового портала grc.ua.

"Киев всегда был привлекательным городом для трудоустройства. В Киеве предлагают и самые высокие зарплаты. Средняя зарплата по всем актуальным вакансиям в мае в столице составляет 29 200 грн. Это ощутимо больше, чем в других регионах с высокой средней заработной платой", - говорится в исследовании.

При этом отмечается, что в пятерке регионов-лидеров по размеру средней зарплаты в мае - Полтавская область (22,3 тыс. грн), Львовская область (21,6 тыс. грн), Одесская область (21 тыс. грн) и Ивано-Франковская (19,4 тыс. грн).

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ ворвалась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

По состоянию на 21 апреля в Украине начал оживать малый бизнес. Число не работающих предприятий за месяц снизилось с 42% до 26%.

По данным НБУ по состоянию на 3 мая почти каждая пятая украинская компания не работала из-за войны.

По состоянию на 4 мая в Украине из-за войны средняя зарплата снизилась на 10%.

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