Чиновники говорят, что переговоры с ЕС по бюджету будут трудными, но компромисс все еще возможен.

Споры по бюджету ЕС угрожают также выделению 50 миллиардов евро помощи для Киева - и это именно в то время, когда поток финансовой и военной поддержки Украины со стороны США внезапно остановился из-за политической разделенности Конгресса.

Как пишет Financial Times со ссылкой на чиновников, страны-члены ЕС далеки от достижения соглашения по пополнению общего бюджета блока - включая 50 миллиардов евро для Украины - накануне саммита в Брюсселе 14-15 декабря.

Финансирование Украины Брюсселем стало предметом споров в более широких дебатах о бюджетных приоритетах ЕС из-за решения комиссии объединить поддержку Киева с другими запросами на финансирование для пополнения своего бюджета на 2021-2027 годы.

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50 миллиардов евро для Украины - состоящие из 17 миллиардов евро грантов и 33 миллиардов евро займов - были объединены с запросами на 15 миллиардов евро на миграцию, 10 миллиардов евро для инвестиций в "стратегические технологии" и почти 19 миллиардов евро для выплаты процентов на совместные заимствования ЕС.

В то же время на последнем саммите лидеров ЕС в октябре канцлер Германии Олаф Шольц отверг расчеты комиссии как "комические", по словам нескольких человек, информированных о частных дебатах.

Чиновники заявили, что переговоры с ЕС по бюджету будут трудными, но компромисс все еще возможен. Ожидается, что пересмотренный пакет будет предложен до саммита.

В то же время усилиям ЕС достичь компромисса мешает победа ультраправой партии на выборах в Нидерландах в прошлом месяце и недавнее решение немецкого суда об ограничении заимствований правительства. Бюджетная сделка будет "очень, очень сложной", пишет FT.

Помощь ЕС для Украины

Европейский парламент поддержал инициативу по созданию фонда Ukraine Facility, который предусматривает предоставление Украине макрофинансовой помощи объемом до 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет.

При этом премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, известные своими пророссийскими взглядами, заблокировали выделение Украине помощи от ЕС. В частности, Орбан заявил, что поддержка ЕС не работает, а новоизбранный премьер Словакии Фицо сослался на проблемы коррупции в Украине.

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