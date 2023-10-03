Эти средства необходимы для покрытия дефицита государственного бюджета.

Европейский парламент поддержал инициативу по созданию фонда Ukraine Facility, который предусматривает предоставление Украине макрофинансовой помощи объемом до 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Рассчитываем получить 18 миллиардов евро уже в следующем году. Эти средства помогут в финансировании бюджетного дефицита, начислении социальных выплат, пенсий и зарплат для врачей, учителей", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, Кабмин тесно сотрудничает с Еврокомиссией над реализацией необходимых изменений и преобразований, которые сближают Украину с ЕС и открывают доступ к этой программе.

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"В частности это цифровизация, интеграция в европейские рынки, развитие человеческого капитала, энергетическая независимость", - добавил премьер.

Дефицит госбюджета

Кабинет министров 15 сентября утвердил и направил на рассмотрение парламента проект государственного бюджета на 2024 год. Доходная часть госбюджета-2024 составляет 1,56 триллиона гривен, что на 345 миллиардов больше по сравнению с текущим годом. Расходная часть составляет 3,1 триллиона, что больше нынешнего показателя на 325 миллиардов.

По словам премьера Шмыгаля, в 2024 году Украина потребуется примерно 42 миллиарда долларов на покрытие бюджетного дефицита. Эти средства планируют привлечь в виде безвозвратных грантов от Соединенных Штатов, кредитных средств в рамках новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом, а также макрофинансовой помощи от Евросоюза.

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