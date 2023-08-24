Производители Marlboro, Parliament, Winston, LD признаны спонсорами войны.

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло ведущие табачные компании мира Japan Tobacco International и Philip Morris International в перечень международных спонсоров войны.

Как говорится на сайте ведомства, компании продолжают вести бизнес в РФ и поддерживать экономику страны-агрессора уплатой значительных налогов в ее бюджет. Отмечается, что Japan Tobacco International (JTI) является несомненным лидером табачного рынка в России с долей рынка почти 35%. Компания на российском рынке представлена, в частности, брендами Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie.

"За последние 20 лет инвестиции JTI в экономику РФ превысили 4,6 млрд долларов. Налоговые платежи компании в 2020 году обеспечили 1,4% дохода федерального бюджета РФ. Сама компания открыто заявляла о том, что российский рынок генерировал около 2 млрд долл. в 2022 году для JT группы, или примерно 11% ее консолидированного дохода за 2022 год", – говорится в сообщении.

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В НАПК добавили, что хотя представители JTI заявляли, что JT Group приостановила новые инвестиции и маркетинговую деятельность в России, но компания все еще продолжает производить и распространять продукцию в РФ.

Вместе с тем сигаретная и табачная компания Philip Morris International, которая производит продукцию Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS, занимала в 2019 году 30,1% рынка России. Сейчас совокупный объем инвестиций Philip Morris International в рф превышает 2 млрд долларов.

Согласно данным финансовой отчетности российского подразделения Philip Morris, выручка компании в первый год полномасштабного вторжения рф в Украину выросла на 8% до 140,3 млрд руб., а чистая прибыль до 48,2 млрд руб., что на 45% больше, чем в 2021 году. Соответственно, налог на прибыль в бюджет агрессора был уплачен на сумму более 136 млн долл.

В НАПК отметили, что в начале полномасштабной войны Philip Morris заявил о намерении продать свой российский бизнес, однако вроде бы все попытки не имели успеха, поэтому корпорация до сих пор остается одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет.

Спонсоры войны

НАПК уже внесло в перечень международных спонсоров войны более 20 компаний. В частности, к ним относятся британская корпорация Unilever, которой принадлежат 400 брендов, в частности, Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, Чистая Линия.

Также спонсорами войны признаны банковская группа Raiffeisen Bank, китайский техногигант Xiaomi, французские корпорации Yves Rocher и Auchan, транснациональная корпорация Procter &Gamble (бренды Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Old Spice и многие другие), а также компанию Mondelez International ("Барни", Oreo, Milka и т.д.).

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