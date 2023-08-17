Через платформу онлайн-коммерции AliExpress продают товары из меди, которую вывезли в Китай из оккупированной россиянами Донецкой области.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited, которая является владельцем платформы онлайн-коммерции AliExpress, в перечень международных спонсоров войны в связи с тем, что она продолжает работать в Российской Федерации.

Как сообщает сайт НАПК, владелец AliExpress предоставляет свои платформы для продажи товаров из вывезенной с оккупированных территорий Украины меди.

В Национальном агентстве сообщили, что в 2023 году компания объявила план реструктуризации, предусматривающий распределение Alibaba Group на 6 групп: Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Business Group (Taobao, Tmall, Taobao Deals, Taocaica\I, 1688.com), Local Services Group (Amap ,Ele.me), Global Digital Business Group (Lazada, AliExpress, Trendyol, Daraz, Alibaba.com), Cainiao Smart Logistics, Digital Media and Entertainment Group (Youku, Alibaba Pictures).

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"На территории России наибольшее распространение получила платформа онлайн-коммерции AliExpress, которой управляет дочерняя российская компания из группы Alibaba ООО "Алибаба.КОМ (РУ)". Владельцем ООО "Алибаба.КОМ (РУ)" является зарегистрированная в Сингапуре компания Aliexpress Russia Holding Private Ltd. По состоянию на 2023 год компания продолжает ведение дел в России, предоставляя международную площадку для продаж зарубежных товаров. Прибыль ООО "Алибаба.КОМ (РУ)" за 2022 год составил 16,3 млрд рублей (около $160 млн)", - говорится в сообщении.

В то же время, как отметили в НАПК, в апреле 2023-го года агентство Reuters сообщило, что китайская компания Quzhou Nova закупала по меньшей мере 3220 тонн медного сплава на общую сумму $7,4 млн у Дебальцевского завода металлургического машиностроения (контролируется россиянами) в период с 8 октября 2022 года по 24 марта 2023 года. По данным таможни, отгрузки медного сплава с завода осуществлялись через порт Новороссийск. Из вывезенной с оккупированных территорий меди компания производит товары, которые продает на платформах Alibaba.

"Стоит заметить, что Alibaba прибегает и к цензурированию украинского контента на своих платформах, связанного с российской войной. В марте 2022 года Alibaba заблокировала профиль украинского стримера, который имел на AliExpress более 268 тысяч подписчиков, за сообщение о войне. В то же время, пророссийские сообщения на платформе не удаляются", - подчеркнули в НАПК.

В этой связи, все приведенные факты могут свидетельствовать о том, что компания поддерживает российскую агрессию не только финансово, платя налоги, но и идеологически.

AliExpress.com

AliExpress.com - интернет-магазин розничной торговли малого бизнеса Китая, предлагает товары международным покупателям в интернете. Принадлежит группе компаний Alibaba.

В Украине услуги по доставке товаров из интернет-магазина AliExpress осуществляли "Укрпочта"и "Новая почта".

Спонсоры войны

По состоянию на начало июля 2023 года в перечень международных спонсоров войны уже попали более 20 компаний. В частности, среди них австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, китайский техногигант Xiaomi, французские корпорации Yves Rocher и Auchan, транснациональная корпорация Procter &Gamble (бренды Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Old Spice и многие другие).

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