Компания ОККО выступает с инициативой и обращается к бизнесу, работающему в Украине в сфере топливного ритейла, ежегодно и ежеквартально публиковать информацию по уплате налогов, в том числе с указанием налогов от операционной деятельности и налогов при импорте товаров.

За 2020 год предприятия группы ОККО уплатили в бюджеты и фонды 1,8 миллиарда гривен налогов от операционной деятельности. Объемы уплаты налогов от операционной деятельности предприятия группы ОККО нарастили в 2020 году на 20%. Напомним, что в эту категорию входят: налог на прибыль, НДС (кроме уплаченного на таможне при импорте), розничный акциз, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плата за землю, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. 2,9 миллиарда гривен заплачено непосредственно при импорте товаров.Суммарно за прошлый год компании группы заплатили 4,7 миллиарда гривен налогов, что составляет 0,4% от всех прошлогодних налоговых поступлений в сводный бюджет Украины.

«По размерам уплаченных налогов ОККО уверенно входит в число лидеров среди автозаправочных сетей Украины. Надеемся, инициатива, с которой мы обращаемся к бизнесу, найдет отклик, и другие прозрачные компании топливного ритейла присоединятся к нам. Мы уверены, это пойдет только на пользу формированию и поддержке честных и прозрачных отношений между бизнесом и государством», – комментирует решение финансовый директор ОККО Назар Купыбида.

Стоит напомнить, что компания из группы ОККО – АО «Концерн Галнафтогаз» –недавно заняла 100-е место в рейтинге «ТОП-200 крупнейших компаний Украины по сумме уплаты налоговых платежей за 2020 год»*. Другой представитель украинского топливного ритейла – ООО «Альянс Холдинг» (входит в группу Shell) – находится в этом списке на 178 месте.

Расширенную справку по уплате налогов предприятиями Группы ОККО за 2020 год можно посмотреть здесь.

*Статистически-аналитический проект «РЕЙТИНГ. Бизнес в официальных цифрах» реализуется при поддержке Государственной фискальной службы Украины. Рейтинг «ТОП-200 крупнейших компаний Украины по сумме уплаты налоговых платежей за 2020 год» был опубликован в апреле 2021 года.

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Автор: Григорий Бондарь