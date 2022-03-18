Так он прокомментировал заявление Международного валютного фонда о том, что украинская экономика может упасть на 35% из-за войны.

Состояние отечественной экономики надо оценивать не по такому показателю, как валовой внутренний продукт, а по реальному показателю безработицы.

Об этом во время Всеукраинского телемарафона заявил президент Киевской школы экономики, экс-министр экономики Тимофей Милованов.

Так он прокомментировал заявление Международного валютного фонда о том, что украинская экономика может упасть на 35% из-за войны.

"Это неправильно во время войны смотреть на ВВП. Цифра, которую предоставили МВФ, никакой фундаментальной нагрузки для нас не несет. ВВП формируется по формуле во время мира. Сейчас совсем другая экономика, сейчас многое перестраивается на армию, сейчас зарплаты уменьшаются, фиксируются... Надо смотреть на то, какой истинный уровень безработицы, сколько людей имеют работу, насколько компании адаптируются, насколько они могут перестроиться под те заказы, те услуги и продукты, которые нужны во время войны, насколько есть возможность поставлять составляющие, чтобы работали продуктовые цепочки", - сказал Милованов.

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