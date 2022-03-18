Президент Украины рассказал о задании, которое касается депозитов.

Президент Владимир Зеленский поручил найти законодательную возможность для гарантирования 100% вкладов в украинских банках.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении, распространенном в Telegram.

"Еще одна новость - это особая задача для Национального банка Украины, для народных депутатов и наших чиновников. Я поручил найти такую законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в украинских банках. Не часть, как сейчас, а полностью весь депозит. В любом банке нашего государства. Чтобы люди не потеряли деньги и не боялись этого ни при каких обстоятельствах. Поэтому ждем конкретику, проекты, решения", - отметил Зеленский.

Он выразил надежду, что Верховная Рада Украины не замедлит с поддержкой этой инициативы.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о первоначальных шагах налоговой реформы в Украине. По его словам, Кабмин согласовал пакет решений для поддержки нашей экономики. Президент добавил, что вместо НДС и налога на прибыль будет ставка 2% от оборота и упрощенный учет.

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