Согласно сообщению, рейтинги валютных депозитов таких банков, как «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «ТАСкомбанк», «Сбербанк», «Восток» и «Пивденный» были повышены.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочные рейтинги банковских депозитов в иностранной валюте восьми украинских банков.

Об этом сообщается на сайте агентства.

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Согласно сообщению, рейтинги валютных депозитов таких банков, как «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «ТАСкомбанк», «Сбербанк», «Восток» и «Пивденный» были повышены с Caa1 до B3, а рейтинг «Райффайзен Банка Аваль» - с B3 до В2.

Согласно отчету Moody's, депозитные или долговые рейтинги указанных банков соответствуют рейтингу правительства Украины (в настоящее время - стабильный B3), поэтому повышение рейтинга маловероятно в отсутствие повышения суверенного рейтинга.

«В то же время базовая оценка кредитоспособности (BCA) таких банков может быть понижена, если качество их капитала или активов и прибыльность существенно ухудшатся», - сказано в отчете.

Кредитный рейтинг

В июне международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило суверенный кредитный рейтинг Украины до B3 со стабильным прогнозом.

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Автор: Екатерина Жирий