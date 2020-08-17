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Эксперты подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу

09:21, 17 августа 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ТСН.ua.

Стоимость снаряжения школьника

"Более половины этой суммы пойдет на одежду школьника. Стоимость покупок на девочек выше - почти 3 тысячи. Новый портфель можно приобрести за 400 гривень. Набор канцтоваров обойдется в почти 350 гривень", - говорится в сообщении.

Как можно сэкономить

Отмечается, что, по словам специалистов, можно сэкономить на 40%, если купить подержанные вещи.

Ранее сообщалось, что в Украине часть финансирования учебных заведений все равно происходит за счет родителей. Впрочем, они не обязаны ни за что платить.

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