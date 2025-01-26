Эксперт считает, что весомым аргументом для укрепления гривни стало увеличение учетной ставки.

Ситуация на валютном рынке в Украине на стыке января и февраля вряд ли изменится. Не стоит ожидать стремительного взлета курса доллара, а стратегия Национального банка будет оставаться достаточно эффективной.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что в январе спрос на валюту был выше предложения, но это было ожидаемо. При этом он отметил, что НБУ максимально смог удовлетворить спрос благодаря уже отработанной стратегии валютных интервенций.

По словам банкир, дополнительным весомым аргументом для укрепления гривни стало увеличение учетной ставки.

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Согласно прогнозу Лесового, курс доллара в Украине на следующей неделе ожидается в рамках 42-42,3 гривни за доллар на межбанке и 42,3-42,85 гривни за доллар на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине с 27 января по 2 февраля будут стоить 4230 – 4285 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся 42300 – 42850 гривень.

Курс доллара в Украине - прогноз до конца марта

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов считает, что в первом квартале 2025 года курсовые показатели доллара и евро вряд ли выйдут из-под контроля.

Согласно его прогнозу, в первые месяцы 2025 года не будет считаться катастрофой, если в конце марта курс будет находиться в коридоре от 42-42,8 гривни за доллар.

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