Члены наблюдательного совета завода получили информацию о соответствующей выплате из СМИ.

Наблюдательный совет Одесского припортового завода принял решение отстранить председателя и двух членов правления от исполнения обязанностей после того, как они оформили себе 7 млн грн премий во время военного положения.

Об этом сообщается на сайте завода.

"Члены наблюдательного совета единогласно считают недопустимыми действия менеджмента, в результате которых предприятие в условиях нехватки ликвидности теряет денежные средства в крупном размере в виде премий ТОП-менеджмента", - сказано в сообщении.

Отмечается, что поскольку ни наблюдательный совет в целом, ни его комитеты не согласовывали и не рассматривали решение о назначении премий, за него несут персональную ответственность соответствующие должностные лица общества.

"Именно поэтому сегодня на внеочередном заседании наблюдательный совет принял решение отстранить от выполнения служебных обязанностей и. о председателя правления и двух членов правления, которым такие выплаты были осуществлены", - отмечается в обращении наблюдательного совета.

Также отмечается, что члены наблюдательного совета получили информацию о соответствующей выплате из СМИ, поскольку действующее законодательство предусматривает представление только квартальных отчетов менеджмента в орган управления.

Наблюдательный совет призвал руководство вернуть деньги и пообещал провести аудит.

Как отметил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, в этом году ОПЗ в целом должен был заработать 107 млн грн.

Как сообщал УНИАН, временный руководитель Одесского припортового завода вместе с приостановлением трудовых соглашений с большинством сотрудников из-за военного состояние выписал себе и двум членам правления 7 млн грн премий.

Крупнейшее химическое предприятие Украины - Одесский припортовый завод (ОПЗ) - из-за войны попал под консервацию. Почти все работники отправлены в бессрочные отпуска.

На территории остаются только сотрудники, обеспечивающие охрану завода и определенные системы инфраструктуры.