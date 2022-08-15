Швейцария будет учитывать финансовое положение украинских беженцев при рассмотрении заявок на получение социальной помощи.

На шестом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Швейцария заявила об ужесточении требований к беженцам для выдачи пособий.

Об этом сообщает Swiss.

Как пишет издание, Швейцария будет учитывать финансовое положение украинских беженцев со статусом S при рассмотрении заявок на получение социальной помощи.

Это приводит требования в соответствие с требованиями для других временно принятых лиц в Швейцарии.

Ранее при принятии решения о предоставлении пособий не учитывались доходы или имущество человека, что контрастировало с условиями для беженцев из других стран.

Теперь доходы и имущество будут учитываться независимо от того, получены ли они в Украине или в Швейцарии.

Это означает, что если люди со статусом S снимают средства с банковских счетов или приобретают активы в Украине, они должны учитываться при оценке дохода. Единственным исключением является автомобиль, поскольку он необходим для возвращения на родину.

С начала российского вторжения 60 тысяч украинцев прибыли в Швейцарию и получили статус защиты S, который позволяет им получать социальную помощь, а также работать в стране.

Война в Украине и позиция Швейцарии:

3 августа Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России.

10 августа 2022 года Швейцария заявила о том, что готова представлять интересы вывезенных в РФ украинцев.

11 августа Россия отказала Швейцарии в праве представлять украинцев в РФ.

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