Министр иностранных дел страны Игнацио Кассис заявил, что Швейцария не может принять требования Брюсселя о равных правах для рабочих из Евросоюза.

Швейцария отказалась от рамочного экономического соглашения с Евросоюзом и вышла из переговоров с Брюсселем.

"Сегодня Федеральный совет принял решение о прекращении переговоров по институциональному рамочному соглашению между ЕС и Швейцарией. Мы принимаем к сведению это одностороннее решение правительства Швейцарии. Мы сожалеем об этом решении, учитывая прогресс, достигнутый за последние годы в претворении в жизнь Институционального рамочного соглашения", - говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии.

Как сообщает BBC, в этих переговорах швейцарское правительство выдвинуло на первый план три вопроса: защита заработной платы, правила, регулирующие государственную помощь, и право граждан ЕС, работающих в Швейцарии, требовать швейцарских социальных пособий в рамках свободы передвижения.

Министр иностранных дел Игнацио Кассис заявил, что Швейцария не может принять требования Брюсселя о равных правах для рабочих из ЕС, поскольку это означало бы нежелательный "сдвиг парадигмы" в миграционной политике Швейцарии. Правительство также опасалось, что это может привести к увеличению затрат на социальное обеспечение.

Читайте такжеШвейцария помогает малому бизнесу пережить кризис - предлагает беспроцентный кредит за 30 минут"Полное внедрение Директивы о правах граждан ЕС означало бы изменение принципов миграционной политики, поддержанной большинством населения и кантонами. Более того, это серьезно отразилось бы на стоимости социальной политики", - цитирует заявление Кассиса Euronews, передает 112ua.tv.

Экономические отношения Швейцарии и ЕС

Экономические отношения Швейцарии и Евросоюза отражены в более чем сотне двусторонних договоров и соглашений. Соглашение о свободной торговле между ЕС и Швейцарией датируется 1972 годом.

Еврокомиссия - исполнительный орган 27 стран-членов ЕС - заявила, что без рамочного соглашения между ЕС и Швейцарией модернизация отношений будет невозможна.

Рамочное институциональное соглашение между ЕС и Швейцарией было задумано в качестве основы для укрепления и развития двусторонних отношений между ЕС и Швейцарией в будущем. Документ должен был углубить и интеграцию Швейцарии в Единый рынок, и предполагал равные условия для швейцарцев в ЕС. Привилегированный доступ к Единому рынку должен был означать соблюдение аналогичных правил и обязательств Швейцарией в отношении граждан ЕС.

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Автор: Ирина Погорелая