Экономика коронавируса: как страны мира спасаются от кризиса в условиях пандемии

По оценкам экспертов Bloomberg мировая экономика может потерять в результате эпидемии около 2,7 трлн долларов.

Эпидемия коронавируса стала не только медицинской, но и экономической проблемой. Закрытые границы и карантинные меры принесут мировой экономике колоссальные убытки, а правительства стран и МФО тем временем выделяют миллиарды долларов на борьбу с эпидемией и поддержку своих экономик.

По оценкам экспертов Bloomberg в результате пандемии СOVID-19 мировая экономика может потерять около 2,7 трлн долларов.

УНИАН собрал информацию о том, какие ресурсы правительства стран выделяют на преодоление кризиса, и как с этим обстоят дела в Украине.

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Китай

Вторая экономика мира и глобальный промышленный гигант, Китай первым столкнулся с кризисом из-за коронавируса. Даже когда эпидемия казалась исключительно китайской проблемой, аналитики предупреждали о том, что ее последствия аукнутся всему миру.

Еще в феврале стало известно, что Китай выделит на борьбу с коронавирусом более 10 млрд долларов. Это средства, выделенные китайскими властями на всех уровней, которые были затрачены на диагностику и лечение больных людей.

Когда в стране остановились заводы, правительство запустило масштабную программу поддержки производителей за счет налоговых послаблений и кредитования на льготных условиях.

Налоговые льготы коснулись транспортных и туристических компаний, а компании, работающие в сфере доставки, были освобождены от уплаты НДС.

На прошлой неделе стало известно, что Народный банк Китая влил в банки страны около 79 млрд долларов, а также сократил банкам норму обязательных резервов, чтобы поддержать свою экономику на фоне ухудшения ситуации в мире.

США

В США пока зафиксировано не более 6 тысяч случаев заражения. Тем не менее, уже 6 марта Сенат США одобрил выделение 8,3 млрд долларов на борьбу с эпидемией.

Тем временем Трамп дал поручение обеспечить кредитами компании, пострадавшие от коронавируса, для чего предложил увеличить программу кредитования на 50 млрд долларов.

Решено было также оказать поддержку авиакомпаниям, которые терпят убытки из-за закрытых границ.

13 марта президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение. Это решение открыло местным властям доступ к 50 миллиардам долларов, отложенным на устранение последствий стихийных бедствий.

Были приняты и более специфические меры. Так, США закупят дополнительную партию сырой нефти, чтобы поддержать стратегический резерв страны.

В период эпидемии не будут начисляться проценты на займы на обучение в колледже.

Федеральная резервная система США тем временем предпринимает меры по спасению американской финансовой системы.

В понедельник стало известно, что ФРС решила снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам практически до нуля 0–0,25%. Ставка будет удерживатьсяч на этом уровне, пока регулятор не решит, что «экономика перенесла последние события и движется к достижению целей максимальной занятости и ценовой стабильности».

Кроме того, ФРС объявила о целом ряде дополнительных мер по защите экономики от последствий эпидемии:

В ближайшие месяцы будет увеличен портфель государственных облигаций США по меньшей мере на $500 млрд, а портфель ипотечных облигаций, выпускаемых полугосударственными агентствами Ginnie Mae, Fannie Mae и Freddie Mac, — по меньшей мере на $200 млрд;

Фактически, регулятор вернулся к «количественному смягчению» (QE), три раунда которого были проведены c 2008 года. Скупка ценных бумаг призвана понизить процентные ставки в экономике, чтобы оживить кредитование.

В свою очередь, Федеральный резервный банк Нью-Йорка на прошлой неделе предложил более $1 трлн в рамках операции РЕПО.

Все эти меры направлены на поддержание экономики и высокой занятости в условиях глобального экономического кризиса.

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Канада

Премьер Джастин Трюдо намерен выделить на борьбу с коронавирусом и его последствиями миллиард долларов. 500 миллионов – на закупки медоборудования и средств диагностики. 275 миллионов долларов - на исследования вакцины.

ЕС

В Европе разразилась эпидемия болезни, особо острый период переживает Италия – сейчас там от коронавируса ежедневно гибнут сотни людей. 13 марта Еврокомиссия понизила прогноз ВВП на 2020 год с 1,4% до -1%, оценив ущерб от коронавируса в 2,5%.

Если в феврале в ЕС были намерены выделить на борьбу с болезнью 232 миллиона евро, то сейчас рассматривают обширный пакет мер на 37 миллиардов евро.

По словам президента ЕК Урсула фон дер Ляйен, эти средства пойдут на здравоохранение, а также поддержку малых и средних предприятия, которые пострадали от кризиса особенно сильно.

Европейский фонд инвестиций гарантирует выделение кредитов объемом в 8 миллиардов евро для приблизительно 100 тысяч предприятий малого бизнеса.

Тем временем, министры финансов Евросоюза рассматривают возможность использования Фонда финансовой стабильности (ESM) для преодоления последствий кризиса. Сейчас фондом сформирован резерв в 410 млрд евро.

Великобритания

Минфин Великобритании в связи с эпидемией намерен потратить на меры по стимулированию экономики страны 30 млрд фунтов стерлингов ($38,8 млрд).

Правительство подготовило для бизнеса снижение налогов и выгодные условия кредитования.

Банк Англии – центральный банк Великобритании 11 марта снизил уровень ключевой ставки в три раза - с 0,75% до 0,25% годовых.

5 млрд фунтов стерлингов должны выделить Национальной службе здравоохранения. Часть средств получат граждане, которым из-за подозрения на наличие коронавируса пришлось самоизолироваться, а остальные получит бизнес с менее чем 250 занятыми сотрудниками (таких компаний в стране около 2 миллионов).

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Италия

В Италии сейчас разыгрывается настоящая трагедия, которая может усугубиться экономическими последствиями пандемии. В начале марта Рим хотел потратить на борьбу с экономическими последствиями коронавируса 7,5 млрд евро, но 11 марта премьер-министр страны Джузеппе Конте уже озвучил сумму в 25 млрд евро.

Дополнительные расходы означают, что дефицит бюджета Италии на 2020 год будет выше 3% от ВВП, максимально установленного правилами ЕС показателя.

Швейцария

В Швейцарии наряду с введением карантинных ограничений вводят меры по поддержке граждан и бизнеса, пострадавших от кризиса. Так, затронутые кризисом компании могут по упрощенной процедуре подать заявку на получение права перейти на краткосрочную работу. Сотрудники будут работать по сокращенному графику, но получат 80 процентов от потерянной заработной платы за счет бюджетов фондов страхования на случай безработицы.

Правительство страны намерено потратить на меры по сдерживанию кризиса более 10 миллиардов долларов.

Иран

Иран тяжело пострадал от эпидемии, но в силу закрытости режима информации о его мерах по сдерживанию кризиса крайне мало.

На минувшей неделе Тегеран обратился в МВФ за экстренной финансовой помощью для борьбы с коронавирусом, запросив 5 млрд долларов.

Южная Корея

Сеул изначально выделил на борьбу с коронавирусом 30 трлн вон (около 25 млрд долларов), а затем – еще 11,7 трлн вон (9,5 млрд долларов) на меры по стимуляции своей экономики. Финансовый регулятор страны понизил учетную ставку на 0,5% - до 0,75%.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин сегодня заявил, что правительство подготовит еще один пакет помощи, учитывая, что мировая экономика движется к рецессии.

Израиль

12 марта премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о выделении 10 млрд шекелей (2,8 млрд долларов) в качестве экономической помощи.

Большая часть этой суммы будет направлена на кредитование малого и среднего бизнеса.

1 млрд шекелей пойдет на закупку лекарств и медоборудования, подготовку больниц и медиков к приему пациентов. Еще миллиард отложили на "особые нужды".

Бразилия

Власти страны вложат в меры по сдерживанию кризиса почти 150 миллиардов реалов (30 миллиардов долларов). Министр экономики страны Паулу Гедес рассказал, что первый миллиард долларов уже был выделен на прошлой неделе министерству здравоохранения.

Арабский мир

Правительство Египта заявило о выделении 100 млрд фунтов (6.4 млрд долларов) на борьбу с коронавирусом.

Глава Переходного национального совета Ливии Файез Саррадж заявил, что а меры по борьбе с вирусом в Ливии будет выделено 0,5 млрд ливийских динаров (около 357 млн долларов).

Объединённые Арабские Эмираты выделили 100 млрд дирхам (27.2 млрд долларов) для поддержки заемщиков в рамках борьбы с экономическими последствиями пандемии.

Правительство ОАЭ предоставит местным банкам 3 млрд дирхам (816,8 тыс. долларов) в качестве гарантированных государством кредитов. Еще 5 млрд дирхам (1,4 млрд долларов) направят на субсидии по оплате за воду и электроэнергию для граждан и промышленности.

Россия

У Москвы кризис из-за коронавируса усугубляется падением цен на нефть и обвалом курса рубля. РФ создала для сдерживания кризиса фонд на 300 млрд рублей (4 млрд долларов). Для бизнеса предлагают ввести налоговые каникулы. Госкомпании могут получить отсрочку до полугода для выплаты дивидендов.

МВФ

Международный валютный фонд намерен выделить триллион долларов на спасение развивающихся стран от кризиса. И еще 50 миллиардов долларов – пострадавшим от коронавируса странам.

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Борьба с кризисом коронавируса в Украине

Уже сейчас ясно, что введение в стране крайне жестких карантинных мер станет опустошительным ударом для и без того слабой украинской экономики.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в пятницу заявил, что правительство уже выделило на меры по борьбе с коронавирусом около 200 млн гривень. Эти средства пошли на закупку средств индивидуальной защиты, тест систем и реактивов в лаборатории.

Тем временем, гривня падает. На минувшей неделе НБУ потратил на ее поддержку 981,6 миллиона долларов. Вчера регулятор продал на межбанковском валютном рынке 238 миллиона долларов США. Сегодня НБУ потратил на поддержку нацвалюты 300 миллионов долларов.

Нацбанк при этом не планирует вводить какие-либо ограничения на валютном рынке, включая обязательную продажу валюты экспортерами.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству финансов, Национальному банку Украины, государственным и коммерческим банкам подготовить программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса.