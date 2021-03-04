Шмыгаль заявил, что госдолг вырос максимум на 1 млрд долл.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его правительство не допустило существенного роста государственного долга Украины.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине работы нынешнего Кабинета министров. Также премьер отметил, что возможное увеличение госдолга в гривневом эквиваленте связано с курсовыми колебаниями.

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«По состоянию на начало прошлого года совокупный суверенный государственный долг государства Украина составлял 85 млрд долл. По состоянию на сейчас он в этих пределах - там может быть плюс-минус один миллиард... Совокупный суверенный государственный долг Украины не изменился в течение года работы нашего правительства. Более того, были моменты, когда мы существенно, на 3 млрд долл., его уменьшали», - сказал Шмыгаль.

Что этому предшествовало

В 2020 году на погашение госдолга Украина потратила 357,4 млрд грн. В Украине каждая седьмая гривня доходов госбюджета идет на обслуживание долга.

Совокупный государственный долг Украины в январе 2021 года вырос на 490 млн долл. - до 90,74 млрд долл.

При этом объем государственного и гарантированного государством долга Украины по состоянию на март 2020 года, когда было назначено нынешнее правительство, составлял 83,38 млрд долл.

По данным Министерства финансов, Украине в 2021 году предстоит выплатить по госдолгу 585,13 миллиарда гривень.

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Автор: Дмитрий Шварц