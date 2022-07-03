Глава правительства заявил, что этих денег Украине хватает для выполнения социальных и гуманитарных обязательств.

Украина на сегодня имеет договоренности о поддержке от партнеров на сумму 29 млрд долларов.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью LB, это, в частности, помощь от Европейского Союза, США и Канады.

"Отдельно имеем прямую бюджетную поддержку от стран-членов ЕС. Есть грантовая и кредитная помощь от международных финансовых институтов: МВФ, Всемирного банка, Международного банка реконструкции и развития", - отметил Шмыгаль.

По его словам, всех этих денег Украине хватает для того, чтобы выполнять социальные и гуманитарные обязательства.

"Мы видим ситуацию до конца года прогнозируемой и понимаем, как будем выполнять бюджет. Чувствуем поддержку партнеров — это дает нам возможность сегодня спокойно работать и думать о защите Украины, о поддержке Вооруженных сил", - сказал премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, финансовая система Украины пока справляется с возложенными задачами, поэтому за июльские расходы можно не волноваться.

Вас также могут заинтересовать новости: