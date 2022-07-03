Украина на сегодня имеет договоренности о поддержке от партнеров на сумму 29 млрд долларов.
Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью LB, это, в частности, помощь от Европейского Союза, США и Канады.
"Отдельно имеем прямую бюджетную поддержку от стран-членов ЕС. Есть грантовая и кредитная помощь от международных финансовых институтов: МВФ, Всемирного банка, Международного банка реконструкции и развития", - отметил Шмыгаль.
По его словам, всех этих денег Украине хватает для того, чтобы выполнять социальные и гуманитарные обязательства.
"Мы видим ситуацию до конца года прогнозируемой и понимаем, как будем выполнять бюджет. Чувствуем поддержку партнеров — это дает нам возможность сегодня спокойно работать и думать о защите Украины, о поддержке Вооруженных сил", - сказал премьер-министр.
Как сообщал УНИАН, финансовая система Украины пока справляется с возложенными задачами, поэтому за июльские расходы можно не волноваться.
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