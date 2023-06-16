Российский "Сбербанк" вышел с европейского рынка, продав австрийскую "дочку".

Российский "Сбербанк" полностью вышел с европейского банковского рынка, закрыв сделку по продаже австрийского подразделения.

Как сообщает российский "Интерфакс", 100% Sber Vermogensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG) купила австрийская компания, контролируемая Штефаном Зочлингом. Сумма сделки на данный момент не раскрывается

"Продажа нашей европейский дочки Sberbank Europe AG иностранному инвестору обусловлена текущей ситуацией в мире. Мы удовлетворены достигнутыми условиями сделки. Сбер концентрируется на развитии финансовых услуг в России, где у нас 106 млн лояльных клиентов, и в перспективных для нас дружественных странах", - отметил первый зампред правления "Сбербанка" Александр Ведяхин.

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Война в Украине и "Сбербанк"

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" является крупнейшим банком страны-агрессора. Его активы составляют четверть банковской системы страны, а доля в банковском капитале составляет 30%.

После российского вторжения в Украину Европейский центральный банк заявил о рисках банкротства Sberbank Europe AG и его подразделений в Хорватии и Словении из-за проблем с ликвидностью. В результате было принято решение Sberbank Europe закрыть, а хорватский и словенский банки передать местным кредитным организациям.

20 июля 2022 года послы Евросоюза одобрили седьмой пакет санкций против России, который включает заморозку активов "Сбербанка".

Однако, 18 января 2023 года "Сбербанк" анонсировал начало работы в оккупированном Крыму и заявил, что в течение 2023 года планирует открыть сеть банкоматов на всем полуострове.

В конце января 2023 года в Крыму появились "мобильные офисы" российского "Сбербанка".

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