Пятый президент Украины Петр Порошенко опустился с третьего на седьмое место рейтинга.

Украинский миллиардер Ринат Ахметов продолжает возглавлять список самых состоятельных граждан по версии журнала Forbes Украина.

Об этом говорится в опубликованных данных на сайте издания.

Читайте такжеПодорожание сырья и рост цен на продукцию: к чему готовится бизнес - опрос НБУЗа год Ахметов в сфере металлургии увеличил состояние до 7,6 миллиарда долларов, в тройку также вошли бизнесмен Виктор Пинчук (2,5 миллиарда долларов) и Константин Жеваго (2,4 миллиарда долларов). В то же время пятый президент Украины Петр Порошенко опустился с третьего на седьмое место рейтинга с состоянием в 1,6 миллиарда долларов.

В десятку также вошли Игорь Коломойский (1,8 миллиарда долларов), Геннадий Боголюбов (1,7 миллиарда долларов), Александр и Галина Гереги (1,7 миллиарда долларов), Вадим Новинский (1,4 миллиарда долларов), Александр Ярославский (820 миллионов долларов) и Юрий Косюк (780 миллионов долларов).

За год список обновился на 21%: 14 участников попали в перечень впервые (в том числе Виктор Медведчук (620 миллионов долларов), семеро – вернулись после перерыва.

Среди абсолютных новичков наибольшее представительство – в IT и энергетике.

Отмечается, что обогащению в 2020 году способствовал рост котировок ключевых экспортных товаров – нефти, стали, пшеницы и кукурузы.

Весной 2021-го рост цен на сырьевые товары лишь ускорился, создавая неплохую почву для обогащения участников национальной сотни и в 2022 году. Впрочем, и для несырьевых активов имел место эффект низкой базы сравнения: прошлогодние оценки формировались на фоне неопределенности, смешанной с паникой.

Как Forbes составляет рейтинг

Чтобы определить сотню самых богатых, Forbes оценивает состояние более 200 миллионеров, более полтысячи их бизнесов, а также принадлежащие им объекты недвижимости в Украине и за границей (акций предприятий, недвижимости, транспортных средств, предметов искусства, счетов в банках и наличных).

Ликвидные акции публичных компаний оценены по рыночной стоимости по состоянию на 9 апреля 2021 года.

Частные компании оцениваются на основании финансовых показателей и информации об объемах продаж за последний доступный период путем сравнения со стоимостью аналогичных украинских и глобальных компаний, а также компаний, которые были объектами слияний и поглощений в последние годы.

Семейные бизнесы, которые управляются совместно, оценены как сумма частей всех членов семьи. Бизнесы, де-факто управляемые единолично, учтены в оценке их фактического собственника, даже если его доли формально принадлежат другим членам семьи или третьим лицам.

Стоимость непубличных компаний в сфере IT рассчитана на основании оценок экспертов и участников рынка, доступной информации о финансовых результатах и о привлечении капитала.

Активы, которые не генерируют денежного потока, оценены по ликвидационной стоимости.

В список внесены только граждане Украины.

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Автор: Яна Ставская