За хакерскими атаками стоит группировка Nobelium, которую связывают со Службой внешней разведки России.

Компания Microsoft обвинила Россию в новой волне хакерских атак против сотен компаний и организаций.

Как сообщил вице-президент Microsoft Том Берт к атакам причастна базирующейся в России группировка хакеров Nobelium.

По его словам, за июль-октябрь 2021 года Microsoft предупредила 609 клиентов о более 22,8 тысячи кибератаках со стороны Nobelium.

Целями кибератак стали реселлеры и поставщики информационных услуг, в том числе работающие в сфере облачных сервисов. В Microsoft считают, что хакеры пытались с помощью фишинга и подбора паролей получить прямой доступ к IT-системам клиентов этих компаний - например правительственной электронной почте, оборонным технологиям или исследованиям вакцин.

По данным Microsoft, первые подобные атаки начались в мае 2021 года. С тех пор компания уведомила об атаках более 140 реселлеров и поставщиков технологических услуг, 14 из которых в итоге были скомпрометированы.

Том Берт отметил, что группировку Nobelium правительство США связывает со Службой внешней разведки России и она стоит за прошлогодними атаками против клиентов SolarWinds.

"Новая атака очень масштабна и продолжительна", - отметил Берт.

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Он предположил, что российская разведка "пытается воспроизвести подход, который она использовала в прошлых атаках, целясь на организации, являющиеся неотъемлемой частью глобальной цепочки поставок информационных технологий".

По данным правительственных чиновников США, за атакой стоит Служба внешней разведки России, пишет The New York Times.

По их словам, тип атаки, о которой сообщила Microsoft, относится к шпионским действиям, которые крупные государства регулярно проводят друг против друга.

Чиновники подтвердили NYT информацию о хакерской операции, которую они считают попыткой шпионажа. Один из собеседников издания назвал атаки "несложными, заурядными действиями, которые можно было предотвратить, если бы поставщики облачных услуг использовали базовые методы кибербезопасности".

Как сообщал УНИАН, ранее в Microsoft заявили, что за последний год российские киберпреступники стали намного активнее. Хакеры из России совершили более половины всех кибератак в мире. Чаще всего упоминается хакерская группа Nobelium, участников которой подозревают в атаках на компании в 36 странах мира. От рук хакеров Nobelium пострадала и Украина.

По данным Microsoft, именно хакеры из Nobelium стояли за кибератакой на производителя ПО SolarWinds в 2020 году. В результате проникновения злоумышленников в системы этой компании пострадали не менее 40 государственных структур США и неизвестное число частных фирм.

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Автор: Александр Топчий