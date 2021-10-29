При этом в "Мета Юэй" подчеркнули, что за последние сутки у них выросло количество просмотров на 26,5%.

Украинский портал "Мета Юэй" нейтрально относится к ситуации с переименованием компании Facebook в аналогичное название украинского портала - Meta.

Об этом менеджмент компании отметил в комментарии для УНИАН.

"Это (переименование Facebook в Мeta - УНИАН) на нас никак не влияет, поскольку представительства юридического или фактического Facebook в Украине нет и, соответственно, никаких претензий друг к другу быть не может в юридической плоскости... Обращался ли Facebook к нам с просьбой купить наш проект? Нет, такого не было", - сообщили в "Мета Юэй".

На уточняющий вопрос, готовы ли в "Мета Юэй" продать свой портал в случае такого предложения от Facebook, в компании ответили, что это "сложный вопрос, на самом деле, мы об этом не думали".

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При этом в "Мета Юэй" подчеркнули, что ситуация с переименованием для них была неожиданной, как и для всех других, но воспринимается компанией положительно.

"Ситуация для нас была такой же неожиданой, как и для всех, но мы восприняли ее достаточно позитивно, а вся дальнейшая реакция в виде народного творчества с мемами об этой новости нас только, пожалуй, порадовала", - отметили в "Мета Юэй".

В компании также отметили, что в связи с этим событием на их портале увеличилось количество посещений.

"Количество посещений главной страницы сайта за день выросло на 26,5% - до 52 тысяч", - сообщили в "Мета Юэй".

Как сообщал УНИАН, основатель Facebook Марк Цукерберг 28 октября объявил об изменении имени компании - она будет называться Meta.

При этом в Украине есть портал с аналогичным названием, который появился еще в 1998 году.

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Автор: Богдан Слуцкий