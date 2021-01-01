98% украинской продукции получило свободный доступ на британский рынок.

С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Великобританией.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Читайте такжеВ Минэкономики озвучили масштабы падения ВВП Украины по итогам года"В 2020 году было заключено Соглашение о свободной торговле с Великобританией, которое вступило в действие с 1 января 2021 года. В частности, документ предоставит свободный доступ на британский рынок для 98% украинской продукции, а с 2023 года для Украины будет либерализовано еще 2%", - говорится в сообщении

В министерстве подчеркнули, что соглашение значительно улучшит баланс и структуру двусторонней торговли между Украиной и Соединенным Королевством, обеспечит возможности для бизнеса, выгодное сотрудничество с украинскими партнерами.

Кроме того, Минэкономики готовится к заключению новых соглашений с Тунисом, Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем.

Зона свободной торговли с Великобританией: что известно

8 октября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве.

16 декабря Верховная Рада ратифицировала данное соглашение.

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Автор: Юрий Куликов