В государственном бюджете на 2021 год заложен рост внутреннего валового продукта Украины на уровне 4,6%.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2021 года вырастет более чем на 4%, заявил во время сегодняшнего заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Во втором квартале этого года, после улучшения ситуации с пандемией, мы видим лучшие темпы роста всех секторов экономики. В общем, по году правительственный прогноз остаётся неизменным. Ожидается, что экономика вырастет более чем на 4%», - сказал он.

По словам премьера, важным фактором для ускорения роста экономики являются инвестиции.

Читайте такжеВВП Украины в первом квартале сократился на 2,2% в годовом выражении - ГосстатДля улучшения инвестиционного климата Кабинет министров на сегодняшнем заседании примет три постановления, которые помогут полноценно запустить закон о так называемых «инвестиционных нянях».

ВВП Украины в 2021 году

В государственном бюджете на 2021 год заложен рост внутреннего валового продукта Украины на уровне 4,6%.

17 февраля 2021 года Кабмин уполномочил UkraineInvest сопровождать проекты со значительными инвестициями в процессе их подготовки и реализации.

17 декабря прошлого года Верховная Рада приняла во втором чтении внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, так называемый законопроект об «инвестиционных нянях». 10 февраля 2021 года Зеленский его подписал.

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Автор: Дмитрий Шварц