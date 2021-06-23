Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2021 года вырастет более чем на 4%, заявил во время сегодняшнего заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Во втором квартале этого года, после улучшения ситуации с пандемией, мы видим лучшие темпы роста всех секторов экономики. В общем, по году правительственный прогноз остаётся неизменным. Ожидается, что экономика вырастет более чем на 4%», - сказал он.
По словам премьера, важным фактором для ускорения роста экономики являются инвестиции.
Читайте такжеВВП Украины в первом квартале сократился на 2,2% в годовом выражении - ГосстатДля улучшения инвестиционного климата Кабинет министров на сегодняшнем заседании примет три постановления, которые помогут полноценно запустить закон о так называемых «инвестиционных нянях».
ВВП Украины в 2021 году
В государственном бюджете на 2021 год заложен рост внутреннего валового продукта Украины на уровне 4,6%.
17 февраля 2021 года Кабмин уполномочил UkraineInvest сопровождать проекты со значительными инвестициями в процессе их подготовки и реализации.
17 декабря прошлого года Верховная Рада приняла во втором чтении внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, так называемый законопроект об «инвестиционных нянях». 10 февраля 2021 года Зеленский его подписал.
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