Стоит ли украинцам ждать повышения социальных стандартов в ближайшие годы

Правительство впервые приняло трехлетнюю бюджетную декларацию, построенную на прогнозе роста национальной экономики на уровне 4-5 процентов. Стоит ли украинцам в этой связи ждать повышения социальных стандартов и уровня жизни?

Кабинет министров сделал долгожданный шаг на пути внедрения среднесрочного бюджетного планирования, которое в Украине пытались воплотить последние десятилетия, одобрив бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

Это стратегический документ, который сочетает в себе приоритеты социального и экономического развития государства и имеющийся бюджетный ресурс для их достижения.

Наличие такого документа, разработанного специалистами Минфина, помогает увидеть с помощью множества цифр и показателей, на что именно будут потрачены средства украинских налогоплательщиков в среднесрочной перспективе, и дает возможность Верховной Раде и обществу дать по ее выполнению оценку результатам, а бизнесу позволяет более определенно прогнозировать свою деятельность.

Как заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, среди приоритетов бюджетной декларации на 2022 – 2024 годы - развитие малого и среднего бизнеса, усиление обороноспособности и безопасности государства, обеспечение доступа к основным медицинским услугам, а также усиление энергетической независимости нашей страны.

"Отныне развитие страны будет опираться на бюджетную декларацию. Среднесрочное бюджетное планирование - это важный документ для налогоплательщиков, которые будут видеть, как государство планирует и тратить их деньги", - отметил Марченко.

Документ должен еще получить одобрение парламента. Депутатам предстоит решить: принять его без изменений или внести свои рекомендации относительно бюджетной политики государства на ближайшие годы.

Многие экономические эксперты отмечают, что разработанная правительством бюджетная декларация не содержит реальных рычагов для значительного повышения социальных стандартов и уровня жизни в Украине в ближайшие годы, и ее показатели мало чем отличаются от тех, которые ежегодно прописывают в законах о государственном бюджете.

Умеренный экономический рост

Бюджетная декларация предусматривает, что экономика Украины будет показывать умеренный рост в ближайшие три года.

Правительство прогнозирует, что в 2022 году валовый внутренний продукт (ВВП) Украины вырастет на 3,8 процента, в 2023 году – на 4,7 процента, в 2024 году – на 5,0 процентов.

По словам экономического эксперта Сергея Фурсы, учитывая, что в прошлом году ВВП страны сократился на 4 процента, для заметного повышения уровня жизни граждан в ближайшие годы необходимо продемонстрировать более высокий рост экономики, чем планируется в бюджетной декларации.

В ином случае, на значительное повышение социальных стандартов рассчитывать не стоит.

Повышение минимальной зарплаты и пример Европы

Бюджетная декларация предусматривает повышение минимальной зарплаты с нынешних 6000 гривень до: с 1 января 2022 года - 6500 гривень, с 1 октября 2022 года - 6700 гривень; с 1 января 2023 года - 7176 гривень; с 1 января 2024 года - 7665 гривень;

Также планируется постепенное увеличение среднемесячной зарплаты с нынешних 15 тысяч гривень до чуть более 19 тысяч гривень в 2024 году.

Уместным будет сравнить эти показатели с соседними странами в «твердой валюте».

В эквиваленте евро минимальная зарплата в Украине в настоящее время составляет 183 евро, а средняя – 460 евро. Это самый низкий показатель среди всех стран Европы.

К примеру, в соседней Польше, уровень заработной платы втрое больше, чем в нашей стране. Минимальная зарплата там составляет 610 евро, а средняя - 1200 евро.

Согласно бюджетной резолюции, в 2024 году минимальная зарплата в Украине будет составлять лишь 230 евро, а средняя – 575 евро.

Еще печальнее обстоят дела с прожиточным минимумом. Этот показатель, как ожидает Кабинет министров, в ближайшие три года вырастет менее чем на 700 гривень - только до 2972 гривень.

В правительстве рассчитали рост этого показателя лишь на процент потребительской инфляции плюс 2 процента.

Таким образом, на большой экономический прорыв рассчитывать не стоит, а о повышении "номинального" прожиточного минимума до уровня фактического речь пока не идет.

Постепенное ослабление гривни

Несмотря на то, что уже несколько лет подряд курс гривни по отношению к доллару США находится на стабильном уровне, не превышая отметку в 27-28 гривень, а в этом месяце национальная валюта продемонстрировала укрепление до психологической отметки в 26,9 гривень, в бюджетной декларации заложено постепенное ежегодное ее ослабление.

Правительство ожидает, что в 2022 году курс национальной валюты будет составлять 28,0 гривень за доллар, а к концу 2024 года девальвирует до уровня 29,2 гривень за доллар.

При этом в бюджетной декларации предусматривается сокращение уровня безработицы с 8,5 процента трудоспособного населения в 2022 году до 7,8 процента в 2024 году.

Потребительская инфляция, по прогнозу правительства, должна замедлиться с 6,2 процента в 2022 году до 5,0 процентов в 2024 году.

Эксперты отмечают, что такое замедление инфляции является достаточно оптимистической перспективой, исходя из того, какой уровень роста потребительской инфляции в Украине сейчас.

По информации Госстата, инфляция в мае 2021 года в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года – выросла до 9,5 процента, ускорившись с 8,4 процента в апреле.

Планы повышения налогов

В одобренной правительством бюджетной декларации даны предложения по изменениям в Налоговый кодекс, которые должны стать ресурсной базой для увеличения доходов госбюджета в среднесрочной перспективе.

В частности, в декларацию заложен рост ряда акцизных налогов, а в связи с поэтапным увеличением минимальной зарплаты предусматривается рост единого социального взноса (ЕСВ).

По словам главы аналитического центра "Совет институциональных реформ" Александра Кучеренко, бюджетная декларация противоречит ранее принятой Национальной экономической стратегией до 2030 года, которая не предусматривала рост налогов в ближайшее десятилетие.

"В Национальной стратегии прямо прописано: до 2030 года ставки налогов не должны повышаться, чтобы обеспечить экономическую стабильность. В Бюджетной декларации об этом уже ничего не сказано. Более того, некоторые налоги, исчисляющиеся в абсолютном выражении (например, акцизный), подстраиваются под инфляционные процессы. Проще говоря, увеличиваются", - отметил эксперт.

Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин также высказал удивление, что бюджетная декларация не базируется на идеях Национальной экономической стратегии.

"Минфин делал свой документ и не читал стратегию, хоть она является для него верхнеуровневым документом. Получается, что стратегия Кабмина отдельно, а действия Минфина отдельно. В нормальной, эффективной системе так быть не может. Бюджетная декларация и все документы второго уровня должны базироваться и учитывать все постулаты Национальной экономической стратегии-2030", - заявил Амелин.

Шаг вперед

Несмотря критику экспертами правительственного документа, применение среднесрочного бюджетного планирования в нашей стране имеет много преимуществ.

Власть получает больше доверия со стороны общества и бизнеса, благодаря предсказуемости дальнейшего развития страны и прогнозу обеспечения ресурсов для углубления начатых реформ, особенно структурных, которые невозможно реализовать в течение одного года.

Главные распорядители бюджетных средств и бюджетные учреждения получают прогнозируемость объема доступных ресурсов и могут формировать более реалистичные планы деятельности и сосредоточиться на повышении эффективности своей работы и качества услуг.

Бизнес видит основные параметры развития экономики в среднесрочной перспективе, включая размер минимальной зарплаты, уровень инфляции, курс национальной валюты, а также осведомлен о планах правительства в сфере налоговой политики и может лучше планировать свою деятельность на этой основе.

Граждане страны лучше понимают, на какие социальные стандарты и услуги со стороны государства можно рассчитывать, и как будет повышаться их качество.

К сожалению, в ближайшие годы вероятнее всего, исходя из уровня запланированного роста украинской экономики, на значительное повышение социальных стандартов украинцам рассчитывать не стоит, однако есть и позитивный момент.

В принятом документе предполагается более ответственная бюджетная политика, а именно сокращение дефицита государственного бюджета с нынешних 5,5 процента ВВП в госбюджете на 2021 год до 2,7 процента 2024 году. Такое решение позволит тратить меньше средств на обслуживание государственных долгов.

Появляется надежда на то, что мы перестанем жить в долг и наконец-то начнем рассчитывать на свои возможности. От этого в будущем граждане только выиграют.

Богдан Слуцкий

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