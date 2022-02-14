Основная причина ослабевания рубля - внешнеполитическая ситуация, связанная с агрессивными планами Кремля.

Российский рубль заметно ослабел по отношению к доллару и евро, которые выросли на "Московской бирже" сегодня утром.

Как пишет российский "Интерфакс", это происходит из-за внешнеполитической ситуации, связанной с угрозой вторжения армии РФ в Украину.

Сообщается, что первые сделки по доллару прошли в диапазоне 77,27-77,7 руб./$, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,6375 руб./$ (+47 копеек к уровню предыдущего закрытия). Европейская валюта подорожала до 88,0025 руб./евро (+46,5 копеек к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и евро0,45) выросла на 46,77 копеек к уровню закрытия 11 февраля, до 82,3 рубля.

При этом доллар оказался на 2,65 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,65 рубля выше официального курса.

Отметим, по состоянию на 8 февраля 2022 года общие потери российских банков из-за геополитических рисков составили 200 млрд рублей.

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