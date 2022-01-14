На валютный рынок сейчас давят сезонное ослабление валюты и риск военной агрессии со стороны России.

На валютный рынок прямо сейчас оказівают давление два фактора - сезонное ослабление валюты и риск военной агрессии со стороны России, при этом нет причин говорить о существенном падении гривны к доллару.

Как сообщила пресс-служба Центра экономической стратегии (ЦЭС), об этом рассказал директор ЦЭС Глеб Вышлинский в эфире одного из телеканалов.

"Ослабление гривны с конца декабря до конца января является ежегодным явлением. Причина – большие бюджетные выплаты в конце года и использование валюты для будущих импортных закупок", - пояснил Вышлинский.

По его словам, второй фактор усиливается повышением процентных ставок в США и ЕС и приводит к сокращению вложений в гривневые облигации правительства. Сейчас, как и в течение года, нет причин говорить о существенном падении гривны к доллару.

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Директор ЦЭС отмечает, что в плюс гривны "сыграют" налоговые выплаты предприятий по результатам года (в частности налога на прибыль) и поступления от рекордного прошлогоднего экспорта зерновых.

С другой стороны, в конце отопительного сезона появится потребность покупать большие объемы газа, чтобы наполнить пустые хранилища.

"Если не будет "российского" фактора, то колебания курса будут в пределах, которые не являются столь принципиальными для украинцев как с точки зрения выбора валюты, так и с точки зрения цен на импорт. То есть это, условно, будут колебания в диапазоне 3%, которые не являются столь жизненно важными", - резюмирует Вышлинский.

Курс на 17 января:

Национальный банк Украины на понедельник, 17 января, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,95 грн/долл., то есть гривна ослабла на 21 копейку по сравнению с предыдущим показателем.