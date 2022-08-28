Влияние санкций на российскую экономику будет скорее "медленным сжиганием", чем быстрым ударом, считают эксперты.

Через шесть месяцев после вторжения в Украину Россия увязла в войне на истощение, которой она не ожидала. И хотя ее зависимая от нефти экономика находится в глубокой рецессии, она оказалась гораздо устойчивее, чем ожидалось.

России помогла готовность Китая и Индии покупать дешевую российскую нефть. Но, отмечают экономисты, российская экономика уже начала приходить в упадок, и ей, вероятно, грозит длительный период стагнации вследствие западных санкций, пишет CNN.

Издание отмечает, что помочь удержаться Кремлю помогли 8 лет подготовки, стимулируемые санкциями, которые Запад ввел после того, как Москва оккупировала Крым в 2014 году.

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Долгосрочная стабильность России зависит от ее энергетического сектора, который все еще является крупнейшим источником государственных доходов.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), доходы России от продажи нефти и газа в Европу удвоились в период с марта по июль этого года по сравнению со средним показателем за последние годы, несмотря на уменьшение объемов экспорта. Данные МЭА указывают, что поставки газа в Европу упали примерно на 75% за последние 12 месяцев.

А вот мартовский прогноз МЭА о том, что с апреля 3 миллиона баррелей российской нефти высвободятся с рынка из-за санкций или угрозы их применения, не оправдался. Экспорт сохранился, хотя аналитики Rystad Energy отмечают незначительное падение в течение лета. Главным фактором стала способность России найти новые рынки сбыта в Азии.

По словам Хумаюна Фалакшали из консалтинговой компании Kpler, с начала войны большая часть российского морского экспорта нефти шла в Азию. В июле доля составляла 56%, тогда как в июле 2021 года – лишь 37%.

Согласно данным Kpler, с января по июль этого года Китай увеличил морской импорт российской сырой нефти Urals со значительной скидкой на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным Kpler, морской импорт в Индию из России вырос более чем на 1700% за тот же период. Россия также наращивает экспорт газа в Китай через сибирский трубопровод.

Однако то, что произойдет, когда в декабре вступит в силу европейское эмбарго на 90% российской нефти, будет критическим. Примерно 2 миллиона баррелей российской нефти в день останутся в подвешенном состоянии, и хотя часть этой нефти, скорее всего, пойдет в Азию, эксперты сомневаются, что спрос там будет достаточно высоким, чтобы поглотить всю эту нефть.

Фалакшали говорит, что Китай не может покупать еще больше российской нефти, чем сейчас, из-за замедления внутреннего спроса, а также из-за того, что ему просто не нужно больше конкретного типа нефти, который Россия экспортирует.

Цена также будет играть решающую роль в том, сможет ли Россия позволить себе продолжать дисконтирование для обеспечения новых рынков. Ведь одно дело давать скидку в 30% от цены в $120, и совсем другое - при цене в $70, отмечают эксперты.

Хотя глобальная инфляция помогает энергетическому сектору России, она вредит ее гражданам. Как и остальная Европа, россияне уже страдают от кризиса стоимости жизни, который значительно ухудшился войной против Украины. Реальные доходы россиян откатились примерно на 10 лет назад.

Отмечается, что именно технологические санкции, наподобие тех, что влияют на авиационную отрасль РФ, могут иметь наибольшее влияние на долгосрочные экономические перспективы России. В июне министр торговли США Джина Раймондо заявила, что мировой экспорт полупроводников в Россию упал на 90% с начала войны. Это разрушает производство всего, начиная от автомобилей и заканчивая компьютерами, и, говорят эксперты, еще больше отбросит Москву в глобальной технологической гонке.

"Влияние санкций будет скорее медленным сжиганием, чем быстрым ударом. Россию сейчас ожидает потенциально длительный период стагнации", - говорит Крис Вифер, партнер-основатель консалтинговой компании Macro Advisory.

Как сообщал УНИАН, издание Reuters в своем материале написало, что российская экономика избежала краха, который многие предвидели после 24 февраля. Повышение цен на экспорт нефти смягчили влияние, но некоторые все же ощутили на себе их влияние. Высокие мировые цены на энергоносители помогли Кремлю сократить бедность и неравенство, несмотря на сокрушительные западные санкции и инфляцию.

Сейчас для многих россиян за последние шесть месяцев мало что изменилось - они отдыхают за границей, покупают западные товары, жалуются на инфляцию, смотрят телевизор и поддерживают Путина.

Учитывая, что цены на энергоносители останутся высокими, даже несмотря на то, что страны ЕС пытаются отказаться от российского газа и нефти, государственная казна продолжит пополняться.

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