Средства будут направлены на поддержку неправительственных организаций.

Организация Объединенных Наций выделяет 50 млн долларов в поддержку неправительственных организаций-партнеров для продолжения работы по предоставлению помощи пострадавшим в результате войны украинцам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила гуманитарный координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани на пресс-конференции в медиацентре "Украина".

"Два месяца назад вся наша поддержка была сосредоточена на двух областях (Донецкой и Луганской – УНИАН). Но сейчас мы работаем по всей Украине. Потребности настолько велики, что мы выделяем 50 млн долларов из украинского Гуманитарного фонда в поддержку неправительственных организаций и агентства ООН для продолжения работы по сохранению жизней. Это самое большое выделение, которое наш фонд когда-либо делал. И все это благодаря нашим донорам", – сказала Лубрани.

По ее словам, указанные средства позволят обеспечить помощь 2 млн человек – оказать им поддержку, в которой нуждаются, чтобы спасти их жизнь.

"Более 60% людей, которым мы планируем помочь, это будут женщины и девушки. Средства будут выделяться на предотвращение сексуального надругательства и помощь пострадавшим. Гуманитарный фонд вместе с Центральным фондом реагирования на чрезвычайные ситуации /СЕРФ/ выделил средства для реагирования на гуманитарную ситуацию в Украине. Фактически эти средства – вторые по масштабу, по размеру, которые предоставляются Украине для гуманитарной помощи", - отметила Лубрани.

По ее словам, в начале войны ООН имела 49 партнеров, которые предоставляли помощь украинцам, но сейчас их уже 78. "Мы работаем со многими организациями. И должна сказать, что половина из этих организаций – неправительственные из Украины, а также волонтерские, работающие по всей стране, которые с помощью доноров пытаются помочь людям", - отметила она.

Лубрани сообщила, что в первые дни войны было выделено на гуманитарную помощь Украине 18 млн грн, а затем эта сумма была увеличена до 40 млн грн.

По данным помощника генерального секретаря ООН и кризисного координатора в Украине Амина Авада, в защите и немедленной помощи нуждаются около 5 млн человек, выехавших из Украины в другие страны, и еще 7,5 млн вынужденно перемещенных лиц на территории Украины.

"Мы должны предоставлять гуманитарную помощь, но во многих случаях мы не можем получить доступ к конкретным местам, чтобы помочь жителям. Мы видим, что многие возвращаются в Украину, но возвращаются фактически в ничто, на пустые места. Они выехали из домов вынужденно, и сейчас некуда вернуться. Мы должны помочь им и в краткосрочной перспективе, и в долгосрочной перспективе", – подчеркнул Авад.

В этой связи, как отмечалось на пресс-конференции, ООН продолжает собирать средства доноров для дальнейшей гуманитарной помощи Украине.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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