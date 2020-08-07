Международные резервы Украины обновили восьмилетний максимум

Рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен в первую очередь успешным размещения правительством Украины еврооблигаций.

Международные резервы Украины, по предварительным данным, по состоянию на 1 августа текущего года составили 28,802 миллиарда долларов, что на 1% выше показателя месяцем ранее.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ на своем сайте.

Согласно сообщению, рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен в первую очередь успешным размещения правительством Украины еврооблигаций.

Отмечается, что в целом динамику резервов в течение месяца определяли такие факторы, как операции правительства по управлению госдолгом и операции НБУ на межбанковском валютном рынке.

В частности, валютные поступления в пользу правительства в течение месяца составляли 1,75 миллиарда долларов, в то время как на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте были направлены 1,5 миллиарда долларов, из которых 767 миллионов долларов было уплачено по ОВГЗ, номинированным в валюте, а остальные средства - по обязательствам перед иностранными кредиторами.

Кроме этого, НБУ в июле возобновил интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний (их объем в прошлом месяце составил 498,7 миллиона долларов) В то же время в отдельные дни ситуация на валютном рынке была благоприятной, поэтому Национальный банк имел возможность пополнять резервы за счет покупки валюты. Общий объем таких интервенций составил 130 миллионов долларов США.

По данным НБУ, на динамику резервов также повлияла переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 406,3 миллиона долларов.

В НБУ подчеркнули, что текущий объем международных резервов покрывает 4,9 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины, по предварительным данным, по состоянию на 1 июля текущего года составили 28,516 миллиарда долларов, что на 12,4% выше показателя месяцем ранее.

В 2019 году международные резервы Украины выросли на 22% - до 25,3 миллиарда долларов, достигнув семилетнего максимума.

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