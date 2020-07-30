Решение Апелляционной палаты ВАКС не обязывает генпрокурора возобновлять дело против Писарука и Бахматюка - заявление

Решение Апелляционной палаты ВАКС не обязывает генерального прокурора восстанавливать действие отмененного постановления бывшего первого заместителя Генерального прокурора Виталия Касько, ведь уголовное производство по делу Писарука и Бахматюка уже закрыто.

Олег Бахматюк, акционер агрохолдинга "Укрлендфарминг", прокомментировал решение ВАКС об отмене решения Печерского районного суда о закрытии дела против него и бывшего заместителя главы НБУ Александра Писарука. В частности он заявил, что это решение не обязывает генпрокурора возобновлять дело, а само заседание суда прошло с явными нарушениями КПК.

Об этом говорится в заявлении Бахматюка, размещенном на официальном сайте его компании.

"Сегодня судьи Апелляционной палаты ВАКС с грубыми нарушениями приняли решение, отменяющее решение Печерского районного суда о закрытии дела против Александра Писарука и меня. Правда, решение Апелляционной палаты ВАКС не обязывает Генерального прокурора восстанавливать действие отмененного постановления бывшего первого заместителя Генерального прокурора Виталия Касько, ведь уголовное производство уже закрыто, - заявляет Бахматюк. - Об опасности такого циничного пренебрежения законом и правами человека предупреждали ведущие юристы Украины, ассоциация адвокатов, Харьковская правозащитная группа. Свой однозначный вывод дал и Институт государства и права им. Корецкого НАН Украины. Однако произошло то, что произошло - ВАКС принятием этого решения вышел за пределы правового поля".

Бахматюк также обращает внимание на то, что телеграмм-канал Центра противодействия коррупции Zero Corruption выставил свой большой пост по решению Апелляционной палаты ВАКС в тот момент, когда судья еще даже не объявил решение суда.

"И это при том, что в зале суда не было никого, кроме сторон рассмотрения и не велась трансляция заседания! Трансляции быть не могло, так как даже участники заседания не имеют права делать фото- и видеосъемку без решения суда и без учета мнения сторон (об этом говорит статья 27 КПК). В ЦПК заявляют, что в помещении ВАКС для них выделили какую-то отдельную комнату, где они смотрели персональную трансляцию из зала заседания и транслировали ее дальше в своем телеграмм-канале", - пишет Бахматюк.

Также он сообщил, что большой пост Центра противодействия коррупции с сообщением о решении суда появился раньше, чем адвокаты успели написать два слова в СМС относительно этого решения своим клиентам, то есть он был написан еще до того, как судьи объявили свое решение.

"Это означает, что текст решения «слили» до его оглашения, или был незаконный доступ третьих лиц к информации в зале судебного заседания. Это точно независимый и беспристрастный суд?!, - пишет бизнесмен. - Надеюсь, что аудио- и видеозаписи заседания, подтверждающие это, не пропадут странным образом из архива ВАКС.

Также Апелляционная палата ВАКС отказала адвокатам Бахматюка в жалобе, которую они подали в другой суд - Печерского районного суда Киева, и закрыла производство, открытое другим, Печерским судом.

"Подчеркиваю, жалоба была подана не в Апелляционную палату ВАКС, а в Печерский суд! Ящик Пандоры открыт. Теперь можно пренебрегать решением любого суда в Украине и навязывать любому суду удобное решение, имея достаточное влияние в нашем государстве ", - заявил бизнесмен и сообщил, что эти нарушения будет рассматривать Европейский суд по правам человека и Высший совет правосудия.

Напомним, что дело против Писарука и Бахматюка, признанное Печерским судом таким, которое было восстановлено незаконно, было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка. Кроме того, Олег Бахматюк сам предложил государству вернуть в бюджет 8 млрд долгов, однако ответа на свое предложение от НБУ так и не получил.

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