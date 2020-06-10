МВФ ожидает от Украины продолжения реформы налоговой и таможни - Минфина

По словам министра финансов, также традиционно МВФ хочет видеть сбалансированность бюджетной политики Украины и борьбу с коррупцией.

Новая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом предусматривает продолжение реформы налоговой и таможенной служб, в частности, создание на базе ведомств единых юридических лиц.

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Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в ходе брифинга.

"Предусматривается реализация ряда структурных реформ. В частности, будет продолжена реформа таможни и налоговой в части создания единых юридических лиц. Кроме того, предусматривается укрепление "иммунитета" банковской системы в части работы с неработающими кредитами, также будет усилена институциональная способность Фонда гарантирования вкладов физических лиц", - сказал Марченко.

Он отметил, что традиционно в данной программе сохранены следующие блоки, среди которых борьба с коррупцией и отмыванием денег, полученных преступным путем.

"Этим блокам МВФ уделяет очень большое внимание...Также традиционно МВФ хочет видеть сбалансированность бюджетной политики, она сохранена и решение фонда гарантирует, что бюджет на 2020 год является сбалансированным и обеспеченным источниками финансирования", - добавил министр финансов.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

Первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов ожидается получить в ближайшие дни.

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