Российские власти дали понять RBI, что они хотят, чтобы он остался в РФ.

"Raiffeisen Bank International" откладывает планы покинуть Россию на фоне того, что Австрия активизирует защиту давних связей с Москвой.

Как сообщает Reuters, Австрия и Raiffeisen (RBI), крупнейший из западных банков в России, который также находится в центре расследования США по поводу его связей с Россией, сопротивляются уходу из РФ, рассчитывая, что война в Украине скоро закончится.

Тем временем австрийские официальные лица усиливают защиту RBI в Европе и Вашингтоне. RBI еще не изложил свой план надзорным органам Европейского центрального банка (ЕЦБ). Как говорится в материале, банк хочет дождаться одобрения ЕЦБ, прежде, чем просить у своих акционеров зеленый свет для дальнейших действий.

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Кроме того, прежде чем RBI начнет действовать, потребуется одобрение российского центрального банка, министерства финансов и, в случае продажи, даже президента России Владимира Путина.

Как говорится в материале, российские власти дали понять RBI, у которого около 2600 корпоративных клиентов, 4 миллиона владельцев местных счетов и 10 000 сотрудников, что они хотят, чтобы он остался, потому что он позволяет осуществлять международные платежи.

Представитель RBI заявил, что он продолжит продажу или выделение компании и намерен сократить свой российский бизнес.

Однако медленные темпы работы RBI вызвали конфликт с ЕЦБ, который осуществляет надзор за банком и подталкивает его к уходу из России.

Война в Украине и позиция Raiffeisen

В феврале 2023 года Raiffeisen заинтересовались фискальные органы США.

Банк внесен список международных спонсоров войны. Власти ЕС требуют от банка покинуть РФ.

По состоянию на 5 мая 2023 года с начала года Raiffeisen Bank утроил прибыль в России.

23 мая 2023 года появилась информация о том, что Raiffeisen решил избавиться от своего российского подразделения. Сообщалось, что Raiffeisen Bank International готовится передать российский бизнес акционерам после нескольких месяцев безуспешных попыток найти покупателя.

14 июня 2023 года Европейский центральный банк призвал банки из Еврозоны свернуть все операции и немедленно уйти из России.

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