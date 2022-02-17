Проектом закона предлагается освободить от налогообложения операции по ввозу на таможенную территорию Украины научных приборов, оборудования и т.д.

Верховная Рада приняла закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс относительно поддержки научной и научно-технической деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие во втором чтении законопроекта № 5498 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки научной и научно-технической деятельности" проголосовали 273 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, проектом закона предлагается освободить от налогообложения операции по ввозу на таможенную территорию Украины научных приборов, оборудования, специализированных транспортных средств (в том числе научно-исследовательских судов), запасных частей и расходных материалов к ним, реактивов, образцов, научной литературы в бумажном и электронном виде, ввозимых в Украину государственными научными учреждениями и учреждениями высшего образования для обеспечения собственной научной и научно-технической деятельности (кроме подакцизных товаров).

Отмечается, что это создаст условия для развития научной и научно-технической деятельности путем уменьшения налогового бремени на научно-исследовательские учреждения при приобретении ими оборудования, предназначенного для осуществления ими научных исследований.

Внесение изменений в Налоговый кодекс:

30 ноября 2021 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, который позволит сбалансировать бюджетные поступления путем повышения эффективности использования экономических ресурсов страны.

По расчетам Минфина, принятие и реализация положений закона будут способствовать дополнительным поступлениям в бюджеты в размере около 50 млрд грн в год.

Против этого решения выступали ряд бизнес-ассоциаций, представители экспертного сообщества и местного самоуправления.

14 декабря 2021 года Рада разблокировала подписание "ресурсного" закона о внесении изменений в Налоговый кодекс.