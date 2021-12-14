По расчетам Минфина, реализация положений закона будет способствовать дополнительным поступлениям в бюджеты в размере около 50 млрд грн в год.

Верховная Рада отклонила все проекты постановлений об отмене решения от 30 ноября о принятии так называемого "ресурсного" закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (№5600).

Как передает корреспондент УНИАН, по результатам голосования ни один из 24 зарегистрированных проектов постановлений не набрал необходимых 226 голосов.

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"Решение принято. Закон разблокирован и может идти на подписание", - отметил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Согласно пояснительной записке к документу, его целью является обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений путем повышения эффективности использования экономических ресурсов страны, а также устранения пробелов действующего законодательства.

Он, в частности, предусматривает повышение ставки акцизного налога на алкогольные напитки, экологического налога и рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины.

Кроме того, предусматриваются изменения в части администрирования налогов и сборов, налога на доходы физлиц, налога на прибыль предприятий, акцизного, экологического налога, рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых.

Внесение изменений в Налоговый кодекс:

30 ноября 2021 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, который позволит сбалансировать бюджетные поступления путем повышения эффективности использования экономических ресурсов страны.

По расчетам Минфина, принятие и реализация положений закона будут способствовать дополнительным поступлениям в бюджеты в размере около 50 млрд грн в год.

Против этого решения выступали ряд бизнес-ассоциаций, представители экспертного сообщества и местного самоуправления.

Автор: Богдан Слуцкий