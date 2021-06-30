Против его принятия выступили ряд бизнес-ассоциаций и народных депутатов.

Верховная Рада планирует в четверг, 1 июля, в ходе внеочередного заседания рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений» (так называемый «ресурсный» законопроект).

Об этом сообщила народный депутат Алена Шкрум на своей странице в Facebook.

«Налоговый скандальный законопроект №5600 предварительно планируется выносить на внеочередное заседание Верховной Рады в этот четверг», - отметила Шкрум.

Данный законопроект, разработанный Министерством финансов с целью увеличения поступлений в бюджет, предусматривает повышение ряда налоговых ставок и рентных платежей.

В парламенте было зарегистрировано 7 альтернативных законопроектов. При этом профильный комитет рекомендовал парламенту принять именно законопроект №5600.

Против его принятия выступили ряд бизнес-ассоциаций и народных депутатов. В частности, Европейская Бизнес Ассоциация призвала депутатов не принимать указанный законопроект даже в первом чтении и разработать компромиссный вариант изменений, который «не допускал бы увеличения административного давления на бизнес и не создавал бы почву для произвола контролирующих органов».

Законопроект предусматривает, в частности, повышение ренты на добычу железной руды, платы за землю для предприятий горнодобывающей отрасли, ставок экологического налога, рентной платы за радиочастоты, акцизного налога на алкогольные напитки и т.д.

При этом предлагается кардинально изменить украинскую систему налогообложения пивной отрасли на ту, которая существует в ЕС, и взимать акцизный налог в зависимости от крепости пива. Для перехода на новую систему законопроект дает пивоварам всего 3 месяца, за которые невозможно успеть получить новые инструкции Налоговой службы и интегрировать их во внутренние системы отчетности компаний. Также среди главных опасений – повышение ставки налога посреди года, что приведет к негативным последствиям по выполнению планов пивоваренных компаний, которые были разработаны год назад.

Михаил Поляков, сопредседатель Комитета Американской торговой палаты в Украине заявил, что существенную критику законопроект уже получил и вследствие того, что открыто игнорирует принцип стабильности, гарантированный Налоговым кодексом Украины, ведь вступает в силу (по отдельным исключениям) 1 июля 2021 г. Не говоря уже о том, что народным депутатам необходимо достаточно времени для анализа этого контроверсионного проекта и доработки его между первым и вторым чтениями. Стало быть, для бизнеса переходный период для адаптации к новому регулированию вовсе не предусмотрен.

По словам народного депутата Нины Южаниной, принятие закона приведет к увеличению количества внеплановых проверок налоговыми органами, списанию налоговой для микро- и малого бизнеса без решения суда средств с банковских счетов плательщиков для погашения налогового долга, подорожание до 40% стоимости жилья и в целом увеличению темпов инфляции и безработицы из-за потери инвестиционной привлекательности ряда отраслей.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект №5600 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений».

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Автор: Иван Бойко