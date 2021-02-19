Депутаты предложили компенсировать потребителю ошибку в платежке десятикратной суммой от неверных начислений.

Верховная Рада отправила на доработку изменения в Закон "О защите прав потребителей", которыми устанавливаются гарантии правильного начисления бытовым потребителям коммунальных услуг стоимости поставки природного газа, воды, электрической и тепловой энергии.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение по законопроекту №3097 проголосовали 247 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно пояснительной записке к документу, депутаты предложили усилить ответственность поставщиков коммунальных услуг за завышение начислений для потребителей.

Предлагается в случае признания судом, что стоимость поставленных бытовому потребителю газа, воды, тепловой или электрической энергии рассчитана неправильно, поставщик такой услуги обязан выплатить потребителю компенсацию в десятикратном размере от неверно начисленной стоимости.

Что этому предшествовало

С 1 января 2021 года в Украине выросли тарифы на потребление и транспортировку газа, а также цены на электроэнергию.

В связи с этим в нескольких регионах состоялись акции протеста.

22 января 2021 года в «Киевтеплоэнерго» прокомментировали ситуацию с платежками на десятки тысяч гривень, которые начали получать жители столицы.

28 января 2021 года Верховная Рада поручила Кабинету министров изучить и представить предложения по внесению изменений в законодательство для завершения нынешнего отопительного сезона на основе системы предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, действовавшей до начала 2021 года, что поможет снизить тарифы на «коммуналку».

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Автор: Анна Бредихина