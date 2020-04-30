Рада одобрила уменьшение минимального уставного капитала банков

За принятие законопроекта за основу проголосовали 336 народных депутатов.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает уменьшение требований к минимальному размеру уставного капитала банков с 500 до 200 млн грн.

Читайте такжеРада приняла за основу законопроект об урегулировании долгов на рынке электроэнергии

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие за основу законопроекта № 3329-2 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» проголосовали 336 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, уменьшение требований обусловлено необходимостью приведения законодательных требований к минимальному размеру уставного капитала действующих банков в Украине в соответствие с сегодняшними экономическими реалиями.

«Учитывая ситуацию в банковской системе Украины, а также текущее состояние экономики Украины в условиях сложной эпидемиологической ситуации, которая сложилась в стране и в мире, считаем, что уменьшение требований к минимальному размеру уставного капитала действующих банков будет иметь стабилизирующий эффект», - сказано в пояснительной записке.

Отмечается, что до конца 2020 года указанный вопрос наиболее актуален для 35 малых банков (из 76 банков в целом), в основном с украинским капиталом, которые не смогут в условиях финансового кризиса и карантинных ограничений аккумулировать соответствующие средства и осуществить докапитализацию.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о дополнительной поддержке налогоплательщиков на период проведения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, который, в частности, предусматривает освобождение медиков, занятых в ликвидации последствий эпидемии, от налогов на доходы.