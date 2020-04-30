Рада хочет освободить от налогов зарплаты медиков, борющихся с коронавирусом

Также проект закона предусматривает продления срока неприменения штрафных санкций за нарушения налогового законодательства.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о дополнительной поддержке налогоплательщиков на период проведения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, который, в частности, предусматривает освобождение медиков, занятых в ликвидации последствий эпидемии, от налогов на доходы.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие за основу законопроекта № 3329-2 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни (COVID-19)", проголосовали 336 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

При этом 311 депутатов проголосовали за сокращение сроков подготовки данного законопроекта ко второму чтению.

Как сказано в пояснительной записке, проект закона, в частности предусматривает временную отмену налогообложения доходов медиков, непосредственно занятых на работах по ликвидации заболевания людей коронавирусной болезнью, налогом на доходы физических лиц и военным сбором. Освобождение медицинских работников от уплаты налогов предусмотрено до 30 июня 2020 года.

Кроме того, проект закона предусматривает продление срока неначисления пени и неприменения штрафных санкций за нарушения налогового законодательства совершенные в период с 1 марта по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина, установленного Кабинетом министров Украины.

Также законопроектом предлагается продолжение освобождения от уплаты единого социального взноса за себя ФОПами и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, на период с 1 по 31 мая 2020 года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров продлил действие общенационального карантина до 11 мая.