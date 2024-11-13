Отмечается, что пересмотр соцстандартов требует огромных расходов.

Украинское правительство в 2025 году не будет повышать социальные стандарты населения. Решение принято в связи с отсутствием средств и огромными расходами бюджета.

"Ко второму чтению новых крупных источников покрытия расходов не появилось, доходы государственного бюджета увеличили лишь на 2,8 миллиарда гривен, а пересмотр соцстандартов требует огромных расходов", - заявила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа в интервью Forbes Ukraine.

Она указала, что повышение минимальной зарплаты на 100 гривен обойдется бюджету в дополнительные 5,3 миллиарда гривен, а повышение прожиточного минимума на 100 гривен - 11 миллиардов.

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Следует отметить, что к прожиточному минимуму и минимальной зарплате привязан ряд других показателей.

Госбюджет 2025 - главные новости

Министр финансов Сергей Марченко заяывил, что все социальные выплаты в 2025 году будут профинансированы. При этом он указал, что повышать минимальную зарплату не буду, потому что нет возможностей.

31 октября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект Государственного бюджета на 2025 год.

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что в проекте госбюджета не предусмотрена индексация зарплаты военных, но деньги на это можно было бы найти, перераспределив их из других программ.

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