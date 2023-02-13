Сегодня миссия фонда начинает дискуссии с представителями власти Украины.

Миссия Международного валютного фонда начала подготовку к пересмотру мониторинговой программы в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба фонда со ссылкой на его постоянного представителя в Украине Ваграма Степаняна.

"Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями власти с целью подготовки к просмотру мониторинговой программы с участием Совета директоров", - говорится в заявлении.

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Война в Украине и позиция МВФ

После начала полномасштабного вторжения РФ МВФ предоставил Украине экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить последствия войны.

Ранее в Нацбанке заявляли, что Украина рассчитывает в ноябре начать программу с МВФ и получить по ней около 20 миллиардов долларов.

В начале октября 2022 года исполнительный совет Международного валютного фонда поддержал выделение Украине около 1,3 млрд долларов.

13 октября 2022 года экстренное финансирование от МВФ в размере $1,3 миллиарда поступило в Украину.

17 октября МВФ начал работу над новой программой с Украиной. Ранее бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко заявлял, что Украина рассчитывает в ноябре начать программу с МВФ и получить по ней около 20 млрд долларов.

21 октября миссия МВФ по итогам работы 17-20 октября в Вене с представителями Украины сообщила о завершении продуктивной дискуссии и продолжении в ближайшие недели работы над обсуждением новой программы.

22 октября 2022 года в МВФ рекомендовали Украине не снижать налоги.

22 ноября 2022 года в МВФ озвучили прогноз по стабилизации украинской экономики.

23 ноября Украина и МВФ достигли договоренности о мониторинговой программе с привлечением Совета директоров фонда.

19 декабря Совет исполнительных директоров МВФ обсудил принятую руководством МВФ мониторинговую программу с привлечением Совета фонда (Program Monitoring with Board Involvement, PMB) для Украины.

20 декабря 2022 года МВФ одобрил новую четырехмесячную программу для Украины.

22 декабря 2022 года МВФ обнародовал Меморандум новой программы для Украины.

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