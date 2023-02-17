Выполнение текущей мониторинговой программы властями Украины стало высокорезультативным.

Миссия Международного валютного фонда и представители власти Украины достигли договоренности на уровне экспертов по пересмотру мониторинговой программы с привлечением Совета директоров.

Об этом сообщается на сайте МВФ. Отмечается, что достигнутые договоренности позволяют начать переговоры по полноценной программе при поддержке МВФ, но еще требуют согласования руководством Фонда.

"Выполнение текущей мониторинговой программы властями Украины стало высокорезультативным. Были достигнуты все количественные и индикативные целевые показатели, также выполнены и все структурные маяки, установленные для налогово-бюджетного и финансового секторов, и управления", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что миссия МВФ во главе с Гевином Греем встретилась с представителями украинской власти в Варшаве в течение 13-17 февраля с целью оценки выполнения Украиной обязательств по мониторинговой программе и активизации технических обсуждений среднесрочной макроэкономической и структурной политики и соответствующих мер.

В фонде отметили, что полноценная программа поддержки МВФ будет вспомогательной для усилий правительства Украины на пути к вступлению в Европейский Союз.

"Власть Украины достигает успехов во внедрении реформ, направленных на укрепление управления, борьбы с коррупцией и обеспечения верховенства права, а также в создании основы для послевоенного роста, хотя эти сферы все еще нуждаются в значительном реформировании", - сообщили в МВФ.

Сотрудничество Украины и МВФ

Как сообщал УНИАН, 17 октября 2022 года МВФ начал работу над новой программой с Украиной. 21 октября миссия МВФ по итогам работы в Вене с представителями Украины сообщила о завершении продуктивной дискуссии и продолжении в ближайшие недели работы над обсуждением новой программы.

23 ноября Украина и МВФ достигли договоренности о мониторинговой программе с привлечением Совета директоров фонда.

19 декабря Совет исполнительных директоров МВФ обсудил принятую руководством МВФ мониторинговую программу с привлечением совета фонда для Украины. Планировалось, что программа продлится 4 месяца, она предусматривает ряд мер для усиления мобилизации доходов госбюджета, оживление внутреннего долгового рынка, укрепление финансового сектора и повышение прозрачности и эффективности управления в секторе государственных предприятий.

22 декабря Международный валютный фонд обнародовал тексты письма о намерениях и меморандума об экономической и финансовой политике в рамках новой мониторинговой программы для Украины. В частности, новая программа предусматривает меры по увеличению налоговых поступлений и оживлению внутреннего рынка заимствований.

13 февраля 2023 года миссия Международного валютного фонда начала подготовку к пересмотру мониторинговой программы в Украине.

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